Dinu Maxer rupe tăcerea! Ce spune despre relația fostei soții: „Nu mai e treaba mea dacă e fericită”

Deea și Dinu Maxer au luat prin surprindere pe toată lumea când au anunțat că divorțează după aproape două decenii de conviețuit împreună. Cu toate acestea, cei doi au reușit să mențină o relație prietenoasă pe care îi au împreună, Andreas și Maysa.

Dinu Maxer, dezvăluiri despre relația Deei cu Robert

Decizia de a se separa definitiv a fost motivată printr-o nepotrivire de caracter, după cum a explicat chiar Dinu Maxer. Chiar și așa, cei doi și-au refăcut viețile cu alți parteneri, găsind fericirea alături de persoane noi.

Deea Maxer trăiește acum o poveste de dragostea alături de Robert Drilea, iar relația lor a devenit una specială într-un timp scurt. Nici Dinu Maxer nu a pierdut timpul și a întâlnit-o pe Magdalena Chihaia, femeia care .

De curând, artistul a fost invitat în cadrul unei emisiuni alături de noua lui partenera și a făcut câteva dezvăluiri despre relația de cuplu a fostei sale soții.

„Nu am fost surprins când Deea a intrat într-o altă relație, dimpotrivă. O să pară ciudat, dar am declarat-o și atunci, mi-am dorit să își găsească pe cineva cu care să aibă o relație stabilă. De ce? Fiindcă evident este fata la mijloc și eu chiar mă bucur că Robert se înțelege bine cu Maysa și că se joacă. Când văd articole în presă care spun că Robert i-a luat locul lui Dinu Maxer, nu mă atacă, nu mă rănesc.

Îmi doresc ca ei să se înțeleagă, pentru că Maysa, așa am hotărât eu, să stea mai mult la Robert și Deea. Nu mai e treaba mea dacă Deea e fericită acum. Eu și Deea vorbim exagerat prin mesaje, chestii de program, dar în rest nu mă interesează ce face. Sper să fie bine”, a susținut acesta, notează .

Iubita lui Dinu: „Nu vreau să mă cheme Maxer”

În vârstă de 37 de ani, Magdalena Chihaia a ținut să precizeze în cadrul emisiunii că nu își dorește să o cheme Maxer în care se căsătorește cu iubitul său.

„Nu aș vrea să mă cheme Maxer, pentru că aș fi confundată cu Deea. I-am zis și lui Dinu, prefer să rămân Chihaia. Fiecare e pe treaba ei. Plus că sunt actriță, Magdalena Chihaia deja e un nume. Pe Deea am cunoscut-o anul trecut, ne-am întâlnit de două ori, e ok. Nu suntem nici prietene, doar „bună”, „ce faci”, atât.

Vorbim cuviincios, politicos și cam atât, e limita aia de respect. Eu și probabil și ea pe mine că sunt iubita lui Dinu. Eu țin foarte tare la copii, iar Andreas pentru mine este mai mult decât cel mai bun prieten”, a spus actrița.