Dinu Maxer și noua soție, lună de miere ca în povești. Ce destinație au ales cei doi îndrăgostiți

și Magdalena Chihaia s-au căsătorit în luna mai a acestui an și încă de atunci, artistul a menționat că își dorește o lună de miere „pe bune”. Cei doi îndrăgostiți, după un timp petrecut în Delta Dunării, la noi în țară, au ales să schimbe peisajul și au pășit pe tărâm arăbesc.

Dubai nu a fost doar o destinație de vacanță, ci și loc al muncii pentru cei doi, deoarece proaspeții însurăței s-au deplasat în Emirate și cu treabă, nu doar în vacanță.

Dinu Maxer, cel mai mare susținător al Magdalenei

Cântărețul a povestit cu mândire faptul că soția lui a predat niște cursuri de bachata în Dubai, iar el a fost prezent la workshop-ul organizat de partenera sa.

„Ne întoarcem în România, dar am revenit o săptămână în Dubai. A fost superb. Am început luna de miere și aici pentru că aici ne-am cunoscut! Am lansat un imn al unui festival și cel mai important lucru este faptul că pentru prima dată Magda a avut un workshop, a predat bachata în străinătate, ea până acum făcând numai workshopuri în România, iar eu am fost un asistent foarte devotat și talentat.

A fost primul ei workshop aici și piesa noastră s-a cântat la pool party. A fost o reacție wow pe care nu o să o uităm prea curând!”, a declarat , potrivit

Ce activități au făcut Dinu Maxer și partenera în vacanță

Shopping-ul nu a fost pe lista de activități a celor doi parteneri. Dinu Maxer a povestit cum au ales să se relaxeze în luna de miere.

„A fost o adevărată lună de miere. Ne-am răsfățat cu iubire și am dansat zi și noapte la festival. Nu am făcut shopping și nici nu am vizitat nimic. Chiar dacă a fost foarte cald am făcut escapade scurte la piscină. Am înotat la asfințit. A fost romantic!”, a adăugat artistul.