Doina Teodoru, după doi ani de relație cu Scărlătescu: „Avem discuții în contradictoriu, care se termină cu plecarea lui Cătălin”

După doi ani de relație cu Cătălin Scărlătescu, a dezvăluit o parte din dinamica lor și modul în care abordează confruntările în cuplu. Actrița a menționat că relația lor implică discuții aprinse, care uneori se încheie cu o reacție surprinzătoare din partea ”.

Doina Teodoru: „ El se retrage…”

Actrița a oferit o perspectivă sinceră asupra modului în care gestionează neînțelegerile în relația sa cu Cătălin Scărlătescu, acolo unde, nu de puține ori apar discuții contradictorii.

„Nu prea apucăm să ajungem efectiv la certuri. Avem discuții în contradictoriu, care se termină cu plecarea lui Cătălin de cele mai multe ori. Dispare până ce se gândește el că a trecut problema. După care se întoarce și se comportă ca o floricică: „Ce, a fost vreo problemă aici? Uite ce flori ți-am adus, așa din întâmplare”, a declarat Doina Teodoru pentru .

Doina Teodoru, fermecată de rolul din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609″

Doina Teodoru se declară cucerită de personajul pe care îl joacă acum în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

„Întâlnirea cu el a fost fulgerătoare. L-am văzut, l-am plăcut. Doamne ajută,bine că i-a plăcut și Ruxandrei cum mi-a plăcut și mie. Sunt mamă în acest serial, dar sunt și fiică și, uneori, și soție”, mărturisește ea pentru sursa citată.

„Nu este prima dată când am rol de mamă. Am mai jucat într-un lungmetraj. Am fost mamă de băiat. Se poate spune că am experiență în acest domeniu. Îmi place foarte mult și am noroc de un copil extraordinar. Iulia e foarte cuminte, e super disciplinată, are simțul umorului. E tot ce mi-aș putea dori de la un copil pe set”, precizează actrița.