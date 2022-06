Doliu în cinematografie: Actorul Philip Baker Hall s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani

Este , după ce cunoscutul actor Philip Baker Hall s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani, în casa sa din Los Angeles. Anunțul a fost făcut public pe rețelele de socializare de către scriitorul Sam Farmer într-un mesaj pe contul său de Twitter.

„Vecinul meu, prietenul meu și unul dintre cei mai înțelepți, mai talentați și mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată, Philip Baker Hall, a murit liniștit noaptea trecuta”, a fost mesajul de pe rețeaua de socializare.

Philip Baker Hall a avut o carieră bogată ce a inclus aproape 200 de credite de film și televiziune. Acesta și-a făcut debutul în anii 1970, însă succesul l-a cunoscut în anul 1997, odată cu rolul din „Hard Eight”. Mai târziu, a jucat în „Ghostbusters II”, „Midnight Run” și „Say Anything”, iar în anii 90 în „Air Force One”, „The Rock” și „The Truman Show”.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it.

