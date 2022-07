Dorel din „Las Fierbinți” a ajuns pe mâinile medicilor. Cu ce afecţiune serioasă s-a confruntat Mihai Rait

Dorel aduce zâmbetul pe buzele fanilor Las Fierbinți. Personajul interpretat de actorul Mihai Rait pe micul ecran.

Actorul a povestit în cadrul podcastului online, moderat de Mihai Bobonete, că în anul 2019 a suferit o intervenție.

Îndrăgitul actor a ajuns pe mâna medicului

Mihai Rait, alias Dorel din Las Fierbinți de la Pro TV, că s-a operat de apendicită și pentru această intervenție, actorul a apelat la celebrul medic, Radu Zamfir.

La o lună de la operația respectivă, când vedeta s-a dus la un control, medicul a făcut o glumă pe seama actorului, care acuza dureri mari în zona respectivă. Radu Zamfir l-a mințit pe Mihai Rait că i-a greșit operația, potrivit fanatik.ro.

Aceasta intervenție a constituit o recuperare de durată. Iată ce declarații a făcut actorul în cadrul unui podcast realizat de Mihai Bobonete.

„Am suferit mult. Deși este o operație simplă, la mine nu a fost așa. Radu Zamfir mi-a spus după operație să merg acasă și o săptămână, două, să stau liniștit. Eu, dacă am văzut că merge treaba și sunt bine, m-am ridicat la patru zile din pat și am răspuns la interfon.

Atunci am simțit că m-a tăiat. După alte două zile de stat în pat, iar m-am ridicat. Am vrut să duc gunoiul și, când l-am ridicat, iar m-a tăiat”, a declarat Mihai Rait.

În cadrul podcastului actorul a mărturisit că a avut nevoie de o recuperare îndelungată. „Am avut nevoie de o recuperare de șase luni de la operație, chiar șapte luni”, a mai spus Mihai Rait.

„Dorel” s-a confruntat cu o boală severă în copilărie

Actorul Mihai Rait a vorbit despre . Actorul de la Pro TV a fost somnambul timp de 7 ani, iar părinții lui au trăit momente de panică în acele vremuri.

„Dorel” a fost găsit de părinți inclusiv cu un cuțit în mână, cu gândul de a tăia găini, iar acest lucru se întâmpla când era somnambul.

„Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea. În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: ‘Mamaie, adu, bre găina să o tai.’ Îţi dai seama cum a fost”, a povestit actorul, pentru Adevărul.