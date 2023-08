Dorian Popa, înșelat la o spălătorie auto din Frankfurt. Ce sumă fabuloasă i s-a cerut

Aflat într-o vizită la fratele său, care locuiește în Germania, Lamborghini-ul Huracan Spyder, o mașină în valoare de sute de mii de euro. Cu toate acestea, experiența lui s-a transformat într-un episod dezamăgitor. A decis să meargă la o spălătorie auto unde anterior mai fusese, însă cu un Mercedes GLE. Cu toate acestea, de această dată, el a fost surprins de prețul exorbitant solicitat de spălătorie, care se afla într-un mall din Frankfurt.

Ce sumă i s-a cerut lui Dorian Popa la o spălătorie auto din Frankfurt

„Băi, fraților, eu o să fiu cât de sincer se poate cu voi și-am să vă povestesc și bunele și relele, pentru că, în primul rând, vreau să ne dăm seama că, totuși, România nu e așa neagră pe cum o considerăm noi.

Fiți atenți, am venit în mall să spăl mașina, unde am mai spălat mașina – GLE-ul, aum doi ani – când claxona, cu pielea albă, cu nu știu ce. Tot neagră era și aia, pentru că nu ies din țară cu colantul, și ajung la băieți, le zic ‘dom’le, uite așa, e mică, vă rog eu, cât se poate de repede, mergem la mall și ne întoarcem”, a povestit Dorian Popa.

Deoarece refuza să accepte că acel preț ar fi real, a hotărât să verifice lista de prețuri. A fost în momentul acela când a conștientizat că suma solicitată nu se regăsește printre ofertele spălătoriei, scrie .

Influencerul a verificat lista de prețuri

„Ce credeți că îmi spun? 400 de euro un spălat, în condițiile în care eu am spălat acum doi ani cu 100 de euro și în condițiile în care mă gândeam că nu are cum să fie chiar 400, indiferent cât de Germania și de mall este. Și ce credeți că am făcut? Am filmat pe vlog și după ce am filmat pe vlog mi-a venit ideea aia de român inteligent și am zis: ‘Bă, mă duc să văd lista de prețuri’.

Top seller-ul, deci pachetul top seller, era 100 de euro – se numea gold, platinum se numea și costa 200 de euro și era mai rar cumpărat, probabil, black edition – 300 de euro, iar 400 nu exista nicăieri”, a adăugat Dorian Popa.