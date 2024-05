Dorian Popa, prima vacanță după mulți ani. Suma impresionantă pe care a cheltuit-o pentru mica escapadă

Dorian Popa , dar acum a acceptat provocarea de a merge cu rulota prin țară. 24 de ore are de petrecut în rulotă, iar pentru asta s-a echipat serios.

Dorian Popa, primul concediu după mulți ani

909 lei a dat el pe tot ce a cumpărat pentru această mică escapadă. Și consideră suma rezonabilă, căci a cumpărat și lejerii de pat și ventilator pentru rulotă.

„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi. Hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube”, a spus Dorian Popa, în unul dintre vlogurile sale, potrivit

Dorian Popa nu e adeptul vacanțelor

În urmă cu ceva timp, el mărturisea că nu este adeptul vacanțelor și le privește ca pe un moft: „Asta cu vacanța este un fel de răsfăț al colegilor mei. Să fim serioși, munca noastră este superbă, ne poartă prin toată lumea”.

„Nu am mai plecat în concediu de ani de zile. Până mai deunăzi îmi doream să realizez lucruri. Dacă în ultimul timp le-am realizat, acum mi-am dat seama că nu mai pot să plec în concediu pentru că, deși am realizat lucruri, habar nu avem ce se va întâmpla cu lumea în care trăim.

Oamenii încă trăiesc într-o himeră greșită și consideră că trebuie să își petreacă concediile la munte, la mare, în alte țări. Eu i-aș sfătui cât se poate de prietenește, să pună banii deoparte, așa cum spune mamișor”, a mai spus Dorian Popa.