Dragoș Bucur, despre ce înseamnă să fii părinte: Apariţia unui copil în viaţa unui om înseamnă salvarea omului respectiv. Ai grijă de tine, dar dacă nu apare şi un copil, la un moment dat te autoconsumi, rămâi în urma vieţii tale

„Eu cred că apariţia unui copil în viaţa unui om înseamnă salvarea omului respectiv”, a susținut Dragoș Bucur, într-un amplu interviu despre viața de părinte. El și Dana Nălbaru sunt căsătoriți din 2005 și au împreună Bucur spune că și părinții învață lucruri de la copiii lor, nu doar invers, și că fiecare copil aduce o nouă experiență de părinte.

Bucur: Apariţia copiilor a însemnat un restart

„Eu cred că apariţia unui copil în viaţa unui om înseamnă salvarea omului respectiv, pentru că, la un moment dat, ajungi să te plictiseşti de propria ta persoană şi de a avea grijă de tine. OK, ai grijă de tine să arăţi bine, să te mişti bine, să faci bani, să-ţi creşti succesul, dar la un moment dat ajunge. Şi, de la acel moment încolo, dacă nu apare şi un copil, începi să te autoconsumi, să rămâi în urma vieţii tale, cumva. Cel puţin, aşa a fost pentru noi, apariţia copiilor a însemnat un restart, o percepţie diferită a lucrurilor. Şi mai e chestia asta: să nu amâni! Dacă tot amâni, tot amâni, trece timpul şi ai pierdut poate cel mai frumos sens al vieţii”, a susținut Dragoș Bucur, pentru

Bucur: Tu creşti împreună cu copiii tăi

Dragoș Bucur a admis că el și Dana Nălbaru învață în permanență de la fiecare dintre copiii lor: „Tu creşti împreună cu copiii tăi şi înveţi împreună cu ei, iar diferenţele dintre copii sunt atât de mari, încât fiecare pare că e primul. Eu nu m-am aşteptat ca la al doilea sau la al treilea copil să fie chestii pe care să nu ştiu să le gestionez, să mă surprindă. Dar am înţeles că n-au nicio legătură experienţele pe care le ai cu un copil cu cele pe care le ai cu un alt copil”.

Acesta a mai spus că nu-și grăbește , așa încât fiecare să evolueze în ritmul lui, descoperindu-și în timp ce pasiuni are: „Nu vor, nu se grăbesc, nu au chestia asta. Şi cred că are legătură cu faptul că ei n-au acces la social media. Altfel, normal, au tot ce are un om modern, adică lucrează pe calculator. Fii-miu face programare… (n.r.: Kadri) este pasionat de orice are legătură cu ştiinţa. Roxana desenează foarte frumos, chiar e talentată şi are un stil anume de a desena”.