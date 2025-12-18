Bianca Drăgușanu a fost implicată într-un accident minor în parcarea unui mall din Capitală. Ea a atins cu roata un alt vehicul parcat și a încercat să rezolve situația pe cale amiabilă. Ceea ce părea inițial o întâmplare banală a escaladat în scurt timp, după o criză de nervi făcută nu de păgubit, ci de un martor.

Ce a zis Bianca Drăgușanu despre accident

Ea a subliniat că a dorit să rezolve incidentul civilizat și că reacția martorului a fost exagerată.

„În parcarea am atins cu roata, din cauza faptului că mă grăbeam ca și fata mare la măritat, am atins cu roata o altă mașină. Recunosc că a fost greșeala mea, pentru că nu trebuia să fac asta, dar stau mai prost la capitolul răbdare.

Mi-am dat seama că a fost greșeala mea și m-am dat jos să fac amiabilă cu omul (…) M-am dat jos să fac amiabila și între timp a venit unul și a zis: Am văzut! Știu cine este! (…) N-am fugit niciunde (…) Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?’, a povestit Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

Drăgușanu: Niște oameni n-au ce să facă și atunci dacă ar putea să facă un pic de rău…

„Și de menționat faptul că totul s-a încheiat într-un mod cât se poate de amiabil, domnii mi-au înapoiat asigurarea pentru că și-au dat seama că n-a fost decât o chestiune de orgolii, că eu încercam să mă bag în față ca o nesimțită ce am fost la ora aia și, într-un final, dacă mi-am recunoscut greșeala, dânșii m-au iertat și au zis, hai, du-te, ia-ți amiabila.

Dar am rămas șocată cum… Niște oameni care efectiv n-au ce să facă, dacă n-au ce să facă, atunci dacă ar putea să facă un pic de rău, n-ar fi nimic rău în asta că ar putea să facă rău. Înțelegeți?’, a mai spus vedeta.