Drama neștiută din viața lui Mihai, din serialul Adela. Ce nu știu fanii despre Alexandru Dunaev de la Antena 1

Fanii îl știu pe Alexandru Dunaev din serialul Adela de la Antena 1. Mihai le-a cucerit imediat inimile, însă puțini sunt cei care știu povestea de viață a actorului care îl interpretează pe unul dintre personajele principale ale producției.

În vârstă de 30 de ani, actorul a vorbit recent despre cariera lui și mai ales despre dramele pe care le-a traversat în viața personală. Tânărul a avut parte de modele și de inspirație în sânul familiei, dar recunoaște că a întâmpinat și o serie de obstacole atunci când a decis că vrea să își facă un drum în fața publicului. Mai multe imagini cu Alexandru Dunaev puteți descoperi în galeria foto de AICI!

Drama neștiută din trecutul actorului Alexandru Dunaev

Dunaev s-a făcut remarcat în fața publicului larg în serialul Adela, de la Antena 1. În vârstă de 30 de ani, el a cucerit imediat inima fanelor, iar viața și cariera lui par visul oricărui tânăr aflat la început de drum.

Totuși, Alexandru Dunaev a recunoscut că nu i-a fost ușor chiar de la început. Deși iubirea pentru teatru a început în timpul liceului, actorul s-a confruntat și cu o serie de obstacole, iar cel mai mare dintre ele a fost teama.

„Încrederea în sine. Am avut mulţi ani gândul că sunt alţii cu mult mai buni ca mine şi nu ar avea sens să concurez cu ei. Dar de ceva timp am descoperit că eu am scopul meu în această meserie şi trebuie să lupt ca să ies în faţă şi să-mi împlinesc acel scop. Da, sunt în continuare conştient că sunt mulţi mai buni ca mine. Îi admir, învăț de la ei şi merg mai departe”, a povestit actorul, pentru Okmagazine.ro.

Cum i-a schimbat viața rolul lui Mihai din serialul Adela

Mihai este unul dintre personajele pozitive din serialul de la Antena 1. Îndrăgostit de Adela și dornic să să își găsească dreptatea, dar și fratele pe care mama lui l-a avut din relația cu tatăl lui Paul, Mihai i-a cucerit pe fanii producției prin farmecul și prin talentul său.

Dorința de a scoate adevărul la lumină este și una dintre similitudinile dintre actor și personajul pe care îl interpretează în Adela.

„Părul cârlionţat, barba, curiozitatea aceea neobosită, dorinţa de a scoate adevărul la lumină”, a povestit el, pentru sursa citată mai sus.

În noul episod de la Antena 1 Mihai urmează să își găsească adevăratul frate, pe Călin, băiatul pe care mama lui l-a avut cu tatăl lui Paul. Totodată, Lucian le pune bețe în roate și formulează o plângere pe numele lui Călin, moment în care Mihai îl va amenința.