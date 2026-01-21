Odată cu Cătălin Măruță, și o cunoscută actriță a părăsit Pro TV. După o prezență continuă de mai bine de 18 ani pe micul ecran, emisiunea La Măruță se pregătește să spună adio telespectatorilor. Decizia celor de la Pro TV de a elimina show-ul din grilă va intra în vigoare începând cu 6 februarie 2026, marcând astfel sfârșitul unui proiect emblematic pentru divertismentul românesc.

Cine va fi afectat de această decizie

Pe lângă prezentatorul Cătălin Măruță, care își încheie astfel unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale, echipa care a susținut . Printre cei care vor rămâne fără contract se numără și actrița Ioana Ginghină, care a adus un plus de valoare show-ului în ultimii doi ani, printr-o rubrică difuzată săptămânal.

Ce însemna pentru Ioana Ginghină colaborarea cu echipa La Măruță

Actrița a mărturisit că în acest timp s-a simțit parte dintr-o familie, iar munca de zi cu zi devenise o rutină familiară și plăcută. Plecarea de la Pro TV o va face să simtă un gol, fiindcă s-a atașat foarte mult de colectivul și mediul de lucru.

Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. Cum a trăit Ioana Ginghină momentul despărțirii

Ioana Ginghină a dezvăluit pentru că vestea a fost primită cu multă tristețe în culisele emisiunii, iar atmosfera a fost încărcată de emoții puternice. Pentru ea, colaborarea a fost mai mult decât un simplu job.

„A fost foarte greu. Eu mă număr printre cei nou-veniți, dar făceam și eu doi ani acum, în aprilie. Echipa de acolo este atât de caldă și de frumoasă și mă simțeam așa de bine. Atât de bine mă simțeam, mi-am dat seama acum vreo două luni, înainte de vacanță, încât eram ca acasă, adică nici nu mai simțeam nevoia aia de… cum să zic, că sună ciudat, de salut, da?

Mă duceam acolo, veneam cu hainele cu care trebuia să mă schimb, intram, «hai, care, unde, cine, cine vine cu mine jos să mă machiez?». Mă simțeam ca acasă, nu era pentru mine un job. O să fie foarte greu, cumva când mă suna lumea și mă întreba: «Ce faci marți?», spuneam: «Sunt la Măruță». Dar, na, sunt sigură că drumurile o să ni se mai întâlnească, pentru că pe mulți de acolo îi știam de la seriale și n-are cum să se fi terminat povestea cu oamenii de acolo.

Marți n-a fost o zi… În spate, în platou, nu era toată lumea fericită. Adică erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor. Părerea mea e că nici n-am mai fost eu. Ei ziceau: «Bă, să nu se vadă!». Dar era foarte greu, foarte greu”, a mărturisit actrița.