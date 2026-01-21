B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job

Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job

Ana Maria
21 ian. 2026, 11:41
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cine va fi afectat de această decizie
  2. Ce însemna pentru Ioana Ginghină colaborarea cu echipa La Măruță
  3. Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. Cum a trăit Ioana Ginghină momentul despărțirii

Odată cu Cătălin Măruță, și o cunoscută actriță a părăsit Pro TV. După o prezență continuă de mai bine de 18 ani pe micul ecran, emisiunea La Măruță se pregătește să spună adio telespectatorilor. Decizia celor de la Pro TV de a elimina show-ul din grilă va intra în vigoare începând cu 6 februarie 2026, marcând astfel sfârșitul unui proiect emblematic pentru divertismentul românesc.

Cine va fi afectat de această decizie

Pe lângă prezentatorul Cătălin Măruță, care își încheie astfel unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale, echipa care a susținut emisiunea va fi desființată. Printre cei care vor rămâne fără contract se numără și actrița Ioana Ginghină, care a adus un plus de valoare show-ului în ultimii doi ani, printr-o rubrică difuzată săptămânal.

Ce însemna pentru Ioana Ginghină colaborarea cu echipa La Măruță

Actrița a mărturisit că în acest timp s-a simțit parte dintr-o familie, iar munca de zi cu zi devenise o rutină familiară și plăcută. Plecarea de la Pro TV o va face să simtă un gol, fiindcă s-a atașat foarte mult de colectivul și mediul de lucru.

Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. Cum a trăit Ioana Ginghină momentul despărțirii

Ioana Ginghină a dezvăluit pentru Viva! că vestea a fost primită cu multă tristețe în culisele emisiunii, iar atmosfera a fost încărcată de emoții puternice. Pentru ea, colaborarea a fost mai mult decât un simplu job.

„A fost foarte greu. Eu mă număr printre cei nou-veniți, dar făceam și eu doi ani acum, în aprilie. Echipa de acolo este atât de caldă și de frumoasă și mă simțeam așa de bine. Atât de bine mă simțeam, mi-am dat seama acum vreo două luni, înainte de vacanță, încât eram ca acasă, adică nici nu mai simțeam nevoia aia de… cum să zic, că sună ciudat, de salut, da?

Mă duceam acolo, veneam cu hainele cu care trebuia să mă schimb, intram, «hai, care, unde, cine, cine vine cu mine jos să mă machiez?». Mă simțeam ca acasă, nu era pentru mine un job. O să fie foarte greu, cumva când mă suna lumea și mă întreba: «Ce faci marți?», spuneam: «Sunt la Măruță». Dar, na, sunt sigură că drumurile o să ni se mai întâlnească, pentru că pe mulți de acolo îi știam de la seriale și n-are cum să se fi terminat povestea cu oamenii de acolo.

Marți n-a fost o zi… În spate, în platou, nu era toată lumea fericită. Adică erau lacrimi foarte multe în spatele camerelor. Părerea mea e că nici n-am mai fost eu. Ei ziceau: «Bă, să nu se vadă!». Dar era foarte greu, foarte greu”, a mărturisit actrița.

Tags:
Citește și...
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Monden
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Monden
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Monden
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Monden
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Monden
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Monden
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Monden
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Monden
Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Monden
Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță
Monden
Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță
Ultima oră
12:39 - Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
12:37 - Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
12:35 - Proprietățile românilor din străinătate, sub lupa ANCPI. Ce riscuri apar dacă imobilele nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru
12:19 - Situație halucinantă la Agenția Națională pentru Sport. Noul director este… Bogdan Matei. Adică fostul director
12:14 - Grindeanu, atac la Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ce privește Legile Justiției?”
12:09 - Zi decisivă! Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou în fața magistraților: Ce se decide la Curtea de Apel București
12:01 - Rutina de dimineață și dieta unui chirurg cardiolog. Iată care sunt secretele unei inimi sănătoase
11:48 - Ana-Maria Săbiescu, Deloitte: România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală
11:47 - Industria HoReCa, sub presiune în 2026. Ce avertizează patronatele despre viitorul restaurantelor
11:47 - Sondaj: AUR, peste 40%. Ce procente au celelalte partide (FOTO)