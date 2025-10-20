Ecaterina Ladin, cunoscută și drept „ ” din „Las Fierbinți”, recunoaște că nu are întotdeauna situația sub control. Cu un program încărcat la muncă și trei copii, de multe ori, se simte depășită de situație. Iată cum gestionează totul!

„Nu mă descurc”

mărturisește că nu descurcă să gestioneze stresul și problemele de fiecare dată, însă nu îi este rușine să spună acest lucru. Este normal.

„Am spus asta și o repet: nu mă descurc! Și nu e nicio dramă în asta. O zi obișnuită, la noi, poate arăta așa: unul dintre copii vrea clătite la micul dejun, altul cere cereale, iar cel mic vrea în brațe fix când sună telefonul de la filmări. În același timp, eu caut un scenariu, iar Laurențiu încearcă să își bea cafeaua. Și, evident, nimeni nu reușește să facă tot ce și-a propus”, a explicat actrița, pentru Viva.

„Simt că pierd controlul”

„Uneori simt că pierd controlul: casa e vraiște, copiii se ceartă între ei, iar eu trebuie să plec urgent la repetiții. În acele momente, îmi vine să spun: „Stop joc! Nu mai pot!. Și chiar o fac: las vasele nespălate, îmi iau două minute doar pentru mine și respir. Nu există perfecțiune, există doar încercarea de a găsi echilibrul”, mărturisește Ecaterina.

„Cred că e important să spunem asta cu voce tare: nu trebuie să ne iasă totul, în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu, și e normal. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți autentici. Dacă mă văd obosită, le spun: „Mami e obosită acum, are nevoie de o pauză. Și să știi că ei înțeleg, ba chiar vin și mă pupă sau mă îmbrățișează”, adaugă aceasta.

„Nu e totul roz, dar e colorat”

Actrița vrea să spună clar un singur lucru: nu este o rușine să spui că nu mai poți.

„Ce vreau să scot în evidență, pentru alte mămici, este că nu e rușine să spui „nu mă descurc!. Din contră, cred că e eliberator. Eu cred că tocmai în haosul ăsta stă frumusețea vieții de familie. Nu e totul roz, dar e colorat. Și, la finalul zilei, dacă suntem împreună și râdem, atunci sigur ne-am descurcat… într-un fel sau altul”, a mai spus ea.