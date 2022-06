Ed Sheeran a primit peste 900.000 de lire sterline după ce a câștigat procesul drepturilor de autor pentru Shape Of You

Sami Chokri, un artist care cântă sub numele de Sami Switch și Ross O’Donoghue au fost condamnați să plătească cheltuielile de judecată pentru Ed Sheeran și coautorilor acestuia, în urma procesului de la Înalta Curte în legătură cu piesa Shape Of You – cel mai mare hit al starului.

Până la urmă cei care l-au reclamat îi vor plăti și cheltuielile de judecată lui Sheran

Sheeran și doi dintre co-autorii săi – Johnny McDaid de la Snow Patrol și producătorul Steve McCutcheon, cunoscut sub numele de Steve Mac – fuseseră acuzați că au plagiat o parte dintr-o piesă numită Oh Why de către Sami Chokri, un artist care cântă sub numele de Sami Switch, alături de co-autorul său Ross O’Donoghue.

Dar, în urma unui proces la Înalta Curte, judecătorul care a judecat cazul a decis că vedeta „nici în mod deliberat și nici subconștient” nu a copiat vreo parte din piesa respectivă.

Miercuri, judecătorul Zacaroli a declarat că Sami Chokri și Ross O’Donoghue ar trebui să plătească cheltuielile de judecată pentru acest caz, ordonând o plată intermediară de 916.200 de lire sterline – o sumă care urmează să fie evaluată și decisă la o nouă audiere.

După ce Sheeran a câștigat procesul, avocații lui Chokri și O’Donoghue au susținut că vedeta și ceilalți reclamanți ar trebui să își plătească propriile cheltuieli de judecată, susținând că aceștia nu au furnizat documente și au dat dovadă de „stângăcie și opacitate”.