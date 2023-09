Elena Albu se retrage după moartea soțului Mircea Veroiu. Se stinge la 54 de ani fără nimeni alături

A fost una dintre cele mai frumoase femei ale anilor 70 – 80, însă a murit mult prea devreme, la doar 54 de ani. Astăzi trebuia să împlinească 74 de ani, dar nu a mai apucat. A jelit moartea soțului ei și a murit singură în apartamentul său.

Elena Albu a fost una dintre cele mai frumoase actrițe românce din anii ’70-’80, cu toate că, în zilele noastre, puțini sunt cei care își mai amintesc de ea, din păcate.

Una dintre cele mai frumoase actriţe din anii 70-80, Elena Albu (1 septembrie 1949, lași – 16 martie 2003, Bucureşti) a studiat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie, pe care l-a absolvit în 1973.

Din 1972 a început să joace în spectacole de teatru şi în filme, fiind protagonista multora dintre producțiile soţului său, regizorul Mircea Veroiu, dar nu numai. Ultimul ei rol în teatru a fost în spectacolul „Oameni de zăpadă”, în regia lui Louise Dănceanu, care s-a jucat la Teatrul Foarte Mic în stagiunea 1998/1999.

A copilarit si a urmat liceul in orasul natal, lași, apoi a plecat la Bucuresti, la facultate. In 1973 a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografie, fiind colega cu actorii Mihai Malaimare și Mihai Dinvale.

A debutat pe scena Teatrului „G.A. Petculescu” din Resita, apoi s-a mutat la Teatrul Mic din Bucuresti. In 1973 intalneste si lumea filmului, ea jucând un rol secundat in „Apaşii” dar adevaratul debut are loc in 1974, cand este descoperita de regizorul Andrei Blaier, care colinda sălile de spectacole în căutare de tinere talente și este distribuită în rolul Irinei din lung metrajul „llustrate cu flori de câmp”. Acest rol a consacrat-o.

Cum a murit la 6 ani de la dispariția soțului, pe