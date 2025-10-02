Elena Hagi a arătat extraordinar în rochia pe care a ales-o pentru botezul fiului ei. Soția lui Ianis s-a refăcut rapid după venirea pe lume a fiului ei. La puțin timp după naștere, Elena arată impecabil și a atras toate privirile la botez. Rochia mulată pe care a purtat-o i-a pus în valoare silueta.

Cum a arătat rochia purtată de Elena Hagi la botez

Pentru evenimentul special, a ales o rochie elegantă și rafinată, cu un preț pe măsură.

Rochia aleasă de Elena este de culoare bleu deschis, confecționată din crepe de mătase de înaltă calitate, care îi pune în valoare linia corpului. Croiala mulată îi accentuează talia, iar umerii supradimensionați cu funde negre adaugă un aer elegant și modern. Materialul fin și fluid îi oferă libertate de mișcare, păstrând în același timp un aspect sofisticat, potrivit pentru un eveniment deosebit precum botezul fiului său.

Cât a costat rochia purtată de Elena Hagi la botez

Potrivit site-ului oficial al brandului, rochia bleu, realizată din crepe de mătase, a costat peste 13.000 de lei. Un detaliu care a făcut diferența sunt cele două funde negre amplasate pe umerii supradimensionați, care dau un aer sofisticat întregii ținute.

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pe 20 august 2025 și și-au creștinat fiul într-un cadru restrâns, departe de ochii curioșilor. Cu ocazia evenimentului, cei doi au ales ținute elegante, iar imaginile distribuite ulterior arată cât de fericiți sunt alături de micuț.

Ce spune Ianis Hagi despre rolul de părinte

a dezvăluit cum vrea să își crească fiul, dorind să îi ofere aceeași educație primită de el:

„O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place! Eu sunt conștient de statutul meu și am o responsabilitate”, a mărturisit Ianis Hagi înainte ca soția lui să fie însărcinată.