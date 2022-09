Elena Ionescu, planuri de căsătorie, după trei ani de singurătate: „Sunt într-o relație de a-mi da șansa și de a-mi reface viața”

Viața personală nu mai este un subiect de ocolit . Acum, ea a vorbit deschis despre noua relație, în care s-a angajat după trei ani de singurătate. Mai mult decât atât, vedeta făcut declarații și despre planurile de căsătorie.

Pentru Elena Ionescu, viața personală este aspectul care trebuie să rămână departe de rețelele de socializare. Totuși, i se pare că a venit timpul ca să aranjeze unele episode pe raftul lor.

Elena Ionescu vrea să își reface viața

, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, că în acest moment se află într-o relație. Însă, fără prea mult detalii, vedeta din showbiz-ul românesc a declarat că își dorește să își refacă viața.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

„Sunt într-o relație de a-mi da șansa și de a-mi reface viața, de a cunoaște oameni. Și apoi vedem ce se leagă. Până la acel moment mai este, însă nu ne grăbim”, a spus vedeta.

Vedeta își dorește din tot sufletul să întemeieze o familie, în plin sens al cuvântului, pentru că această noțiune a moștenit-o de la părinții săi.

„Eu cred, vreau să cred pentru că eu iubesc viața, iubesc familia și așa am fost crescută. Îmi doresc foarte tare să am o relație așa cum trebuie, dar Dumnezeu le așează și ni le dă exact cât putem să le ducem. Așa, că nu voi forța asta niciodată. Dacă nu este să fie, înseamnă că nu trebuie să fie”, a adăugat Elena Ionescu.

Valorile se schimbă cu trecerea timpului

Cântăreața a subliniat și ideea că a devenit mai selective la oameni. Ea spune că de la o anumită vârstă, începem să cerem de la viață lucruri mai solide, scrie

„Pur și simplu am devenit mai selectivă. Cu trecerea timpului, începi să fii mai selectiv, îți dorești lucruri mai complexe, oameni mult mai sinceri, cu niște valori și lucruri necesare într-o relație”, a spus vedeta.

A fost o perioadă destul de lungă pe care cântăreața a petrecut-o singură. Cei trei ani au contribuit la redescoperirea propriilor așteptări de la viață și perceperea necesităților.

„Trei ani am stat singură și a fost cea mai bună perioada pe care am avut-o. Aici am și evoluat foarte mult, pentru că m-am axat pe mine și m-am pus pe primul loc. Am încercat să evoluez și să mă redescopăr”, a adăugat Elena Ionescu.