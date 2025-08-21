Deși extrem de apreciată pe scena muzicii populare românești, atât pentru talentul cât, cât și pentru frumusețea ei aparte, Elena Merișoreanu susține că a fost înșelată de soțul ei. Vedeta a ales să treacă peste infidelitate, iar cei doi formează chiar și acum un cuplu. Mai mult, artista de muzică populară a și rămas prietenă cu cea care i-a fost amantă partenerului ei.

Cuprins:

Cum a aflat Elena Merișoreanu că era înșelată De unde se cunoșteau Elena Merișoreanu și amanta soțului ei Ce i-a spus Elena Merișoreanu amantei soțului ei atunci când a confruntat-o

Cum a aflat Elena Merișoreanu că era înșelată

Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Elena Merișoreanu a vorbit fără inhibiții despre aventura pe care a avut-o soțul ei în urmă cu zeci de ani. S-a întâmplat pe când artista a fost plecată din țară, preț de câteva luni, în Israel.

Elena Merișoreanu mărturisește că nici până în prezent nu a vorbit cu soțul ei despre acea perioadă, dar artista este sigură că partenerul a fost infidel, căci primea numeroase telefoane de la persoanele care erau în țară și care îl vedeau cu cealaltă femeie.

„Bărbatul dacă nu vă înșală, nu vă poate aprecia! Trebuie să își dea seama ce are acasă. Niciodată nu o să fie amanta așa cum este nevasta. Eu pe soțul meu l-am prins o singură dată! Eu doar am auzit, nici în ziua de astăzi nu am discutat cu el problema aceasta. Pe vremea lui Ceaușescu, am plecat șase luni să cânt în Israel. El nu putea să vină. Și-a văzut de casă, de copii…

La un moment dat mă suna o colegă de la Rapsodia. Mi-a zis că l-a văzut pe bărbatul meu că o ia pe alta cu mașina, după colț. Am zis că e prietena mea, lasă! Am întrebat-o și pe vecina mea dacă vine cineva, mi-a zis că da. Au trecut aproape șase luni, urma să mă întorc în țară. Niciodată nu l-am sunat să îl întreb, să îi zic că am auzit ceva”, a spus Elena Merișoreanu în emisiunea Spynews TV Special, potrivit .

De unde se cunoșteau Elena Merișoreanu și amanta soțului ei

Pe atunci, Elena Merișoreanu și amanta lui Ionel Croitoru erau la Ansamblul Rapsodia. Artistei de muzică populară i s-a confirmat că soțul ei avea o aventură cu acea femeie abia atunci când a ajuns în țară, iar colega ei o evita.

„Întoarsă acasă, totul a fost extraordinar. Fetele erau la mama, la țară. Ne-am urcat în mașină și am plecat după ele. Nimic nu i-am spus pe drum! El știa că eu știu. M-am întors de la țară, m-am dus la serviciu. Ea fugea de mine! Era colegă cu mine. Nu dau numele. Am jurat că nu o să spun niciodată! E cunoscută, da. Și e și foarte frumoasă! Mă bucur măcar că nu s-a dus soțul meu cu oricine. A luat una faină!

M-am dus la Ansamblu, dar ea fugea de mine. M-am întâlnit, până la urmă, cu ea la lift. A încremenit. Eu i-am spus: «Fată, de când te caut! Ți-am adus un cadou. Tu nu ai venit să mă vezi». Am avut o reacție pozitivă, am luat-o în brațe, i-am zis că o aștept pe la mine când se termină repetiția. Era fericită! Credea că nu am aflat nimic”, a mai povestit artista.

Ce i-a spus Elena Merișoreanu amantei soțului ei atunci când a confruntat-o

Deși Elena Merișoreanu nu a confruntat-o cu prima ocazie pe care a avut-o pe amanta soțului ei, artista nu a lăsat lucrurile nerezolvate. I-a spus femeii cu care soțul ei o înșela că știe de aventura lor, dar și că i-a încălcat încrederea. Ulterior, cele două s-au împăcat, iar acum își aduc aminte cu amuzament de .

„Când am ajuns acasă, ea stătea și povestea veselă. I-am zis: «Ascultă aici! Eu am avut încredere în tine și tu mi-ai făcut acest lucru? Sunt doar cu sora mea acasă, o să te arunc! Se poate să îmi faci așa ceva?». A încremenit! A trecut timpul și, dacă aș fi să mă mai mărit, tot pe el l-aș lua! A avut grijă de casă, e cel mai bun! Eu cu ea m-am împăcat. Și acum ne vedem! Râdem când ne aducem aminte de tinerețe”, a concluzionat vedeta.