„Secretul meu acesta este”. Planul Nicoletei Luciu pentru a reveni la kilogramele din tinerețe

, în vârstă de 44 de ani, a revenit în lumina reflectoarelor. Ea a dezvăluit ce face pentru a-și menține le din tinerețe, conform .

„Secretul meu…”

„Am reușit să slăbesc cu batoanele cu care am slăbit și-n tinerețe. Batoanele cu ceai verde. Acum am 59 de kilograme, iar în tinerețe aveam cam 54 de kilograme așa. Urmează să revin în toamnă cu aceleași kilograme! meu acesta este: batoanele! Seara, la ora 18, mâncați un baton, iar ziua e foarte important să renunțați la zahăr. Renunțați la orice e zahăr și la gluten: paste, făinoase, orice! Și dă rezultate vă asigur, mai ales că vara acum e foarte ușor”, a declarat Nicoleta Luciu.

Aceasta a revenit în lumina reflectoarelor cu un podcast dedicat femeilor, după o perioadă lungă de pauză. Ea a dispărut în august 2014, atunci când s-a mutat la Miercurea-Ciuc alături de soțul ei, omul de afaceri Zsolt Cergo, și de cei patru copii ai lor.

„Copiii au crescut. Zsolt are acum 17 ani, în curând face 18 ani. Are 1,94 cm, e mai înalt decât mine. Și tripleții au crescut, fac 14 ani. Am numai adolescenți în casă acum! Vă rog să-mi țineți pumnii ca să le pot face față”, a mai spus Nicoleta.