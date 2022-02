Elena, soția lui CRBL, răspunde acuzațiilor aduse la adresa acestuia: „Oamenii știu cine este Andreea Tonciu”

Soția lui CRBL a ieșit în față și a comentat despre jignirile pe care Andreea Tonciu i le-a adresat artistului. Elena s-a limitat la a spune că este imună la părerile răutăcioase și știe foarte bine ce are acasă.

CRBL și Andreea Tonciu au fost colegi la Survivor România. Bruneta a părăsit competiția, după ce a primit cele mai multe voturi de la concurenți. Chiar înainte de eliminare, vedeta a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce i s-ar fi făcut rău în timpul unei probe.

Andreea Tonciu: „CRBL e un bădăran”

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Tonciu a vorbit deschis despre altercațiile cu CRBL. Aceasta a spus că a fost jignită de cântăreț și chiar la un pas de a fi agresată fizic.

“Pe CRBL nu-l pot numi bărbat. A dat dovadă de un mahalagism ieftin. Nu reprezintă absolut nimic, e un bădăran, nu știe cum să se poarte cu o femeie. Are un suflet foarte dur și este foarte rău ca om, el spunea că nu îi e dor de familie, de soție, de copil. El m-a înjurat, mai avea puțin și mă bătea. Cred că este foarte depresiv, cred că are probleme. Eu am fost acolo și știu ce am trăit. A vorbit foarte vulgar, foarte urât”, a spus Andreea Tonciu La Măruță.

Nici pentru ceilalți colegi din echipa „Faimoșilor” bruneta nu a avut cuvinte de laudă. Vedeta i-a caracterizat ca fiind „suflete rele și reci”, cu excepția câtorva.

Când a părăsit competiția, Andreea Tonciu că-i va lipsi Otilia, cu care vedeta a legat o strânsă prietenie în cadrul competitției. Cântăreața a plâns la plecarea brunetei și a strâns-o puternic în brațe.

Soția lui CRBL comentează afirmațiile Andreei Tonciu

Întrebată de Măruță despre afirmațiile Andreei Tonciu, soția lui CRBL a spus că este „imună” și că înțelege diversitatea părerilor. Elena a spus că nimeni nu-i poate schimba părerea despre soțul ei, având în vedere că îl cunoaște de 15 ani.

„Sunt imună la capitolul ăsta. Știu ce am acasă, suntem de 15 ani împreună, adică nu e ca și cum vine cineva și-mi spune, știu ce am văzut și eu la TV. Săracii, în fiecare zi mă uitam la ei și mă rugam să mănânce și ei ceva”, a spus soția lui CRBL.

Soția lui CRBL a mai adăugat că, având în vedere natura competiției, fiecare participant a avut libertatea de a face alegerile care i-ar putea aduce victoria.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CRBL (@eduardcrbl)

„Este părerea ei, părerile sunt împărțite, nu am ce să comentez. Oamenii simt, oamenii văd, oamenii votează. Oamenii știu cine este Andreea Tonciu (…) Fiecare dintre concurenți nu a fost dus cu forța acolo, fiecare a ales, a decis, și-a asumat.

Asta nu e emisiune de modelling, de fashion, este o emisiune de supraviețuire, atât, și fiecare cu alegerile, deciziile lui(…) Adevărul doare uneori”, a adăugat Elena.