În noaptea de 10 spre 11 ianuarie, cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct. Medicii au decis internarea imediată pentru a-i stabiliza starea de sănătate.

Cum arată acum Sofia Vicoveanca, după problemele medicale

Recent, pe rețelele sociale a fost făcut publică o fotografie cu artista în spital. Sofia Vicoveanca apare zâmbitoare, un semn clar că starea ei se ameliorează după momentele grele prin care a trecut.

Ce a declarat îndrăgita interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, despre starea sa

Deși încă internată, artista a oferit o primă declarație, exprimându-și gândurile cu sinceritate:

„„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a spus Sofia Vicoveanca pentru Spynews TV, potrivit .

Cum se simte artista după infarct

„Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a adăugat Sofia Vicoveanca.

Gheorghe Turda, coleg de scenă de peste 50 de ani cu Sofia Vicoveanca, a povestit că artista a mai avut și în trecut serioase probleme de sănătate.

„Îmi pare rău să aud că are probleme de sănătate, mereu a avut grijă de ea, a avut un stil de viață sănătos. O femeie cu umor și bună la suflet. Îi doresc multă sănătate, însănătoșire grabnică și o aștept pe scenă, ca să cântăm din nou împreună, să încingem hora! (…)