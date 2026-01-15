B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)

Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)

Ana Maria
15 ian. 2026, 13:04
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: Cine știe ce se întâmplă (FOTO)
Sursa foto: Facebook / Sofia Vicoveanca
Cuprins
  1. Cum arată acum Sofia Vicoveanca, după problemele medicale
  2. Ce a declarat îndrăgita interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, despre starea sa
  3. Cum se simte artista după infarct

În noaptea de 10 spre 11 ianuarie, cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct. Medicii au decis internarea imediată pentru a-i stabiliza starea de sănătate.

Cum arată acum Sofia Vicoveanca, după problemele medicale

Recent, pe rețelele sociale a fost făcut publică o fotografie cu artista în spital. Sofia Vicoveanca apare zâmbitoare, un semn clar că starea ei se ameliorează după momentele grele prin care a trecut.

Sursa foto: Click!

Ce a declarat îndrăgita interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, despre starea sa

Deși încă internată, artista a oferit o primă declarație, exprimându-și gândurile cu sinceritate:

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a spus Sofia Vicoveanca pentru Spynews TV, potrivit Click!.

Cum se simte artista după infarct

Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a adăugat Sofia Vicoveanca.

Gheorghe Turda, coleg de scenă de peste 50 de ani cu Sofia Vicoveanca, a povestit că artista a mai avut și în trecut serioase probleme de sănătate.

Îmi pare rău să aud că are probleme de sănătate, mereu a avut grijă de ea, a avut un stil de viață sănătos. O femeie cu umor și bună la suflet. Îi doresc multă sănătate, însănătoșire grabnică și o aștept pe scenă, ca să cântăm din nou împreună, să încingem hora! (…)

Îmi amintesc că am fost cu ea într-un turneu în America, în urmă cu mai mulți ani, și, acolo, ea a suferit o criză gravă de sciatică, avea dureri mari de spate, nu mai putea să meargă, să stea în picioare, avea dureri cumplite. Am ajutat-o cu ce am putut, cu bagajele, am sprijinit-o un pic.

Apoi, în aeroport, am pus-o într-un cărucior, din acela, pentru cei cu probleme de sănătate, și așa am transportat-o, că nu mai putea, sărăcuța, să facă doi pași. Ea n-a uitat că i-am fost aproape, la greu, am rămas buni prieteni”, a povestit Gheorghe Turda, pentru Click!.

Tags:
Citește și...
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Monden
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
Monden
Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
Monden
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Monden
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Monden
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Monden
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Monden
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Monden
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Monden
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Ultima oră
13:05 - Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
12:49 - 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Adevăruri neașteptate și curiozități pe care puțini le știu
12:45 - Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
12:43 - Avocata Silvia Uscov anunță că Dacian Dragoș este incompatibil să exercite funcția de judecător CCR. Ce documente a prezentat membra AUR
12:13 - De la Paris la Târgu Mureș. Cum a renunțat un medic la străinătate pentru a salva vieți în România
12:09 - Șeful Armatei avertizează: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. Ce spune generalul Gheorghiță Vlad
11:57 - Al treilea ucigaș al omului de afaceri Adrian Kreiner a fost prins. Unde se ascundea asasinul Cosmin Zuleam
11:51 - Val de concedieri la privat. S-au închis multe companii, în România: „Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni”
11:40 - Populația României a coborât la 19,043 milioane de locuitori. Tinerii sunt tot mai puțini, vârstnicii tot mai mulți
11:33 - Ritualul ascuns al turiștilor în România. Iată ce li se oferă încă din prima zi