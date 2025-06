Elena Vîșcu, mesaj tranșant la un an de la divorțul de CRBL: „Nu toți oamenii care intră în viața ta sunt meniți să rămână”

La un an de la divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a transmis un mesaj profund, în care a vorbit despre vindecare. Ea a susținut că primul pas e acceptarea realității așa cum este ea și nimeni n-ar trebui să se grăbească în acest proces, căci nu există un cronometru și fiecare are ritmul său.

Elena Vîșcu, despre vindecarea de trauma divorțului

„Nu toți oamenii care intră în viața ta sunt meniți să rămână.

Unii vin să te învețe. Alții să te vindece

Unii doar să îți oglindească rănile.

Arta este să nu te agăți.

Să-i lași să plece, fără să-ți pierzi liniștea.

Bucură-te de cei care îți sunt aproape.

Iar când rămâi cu tine, nu fugi.

Respiră. Odihnește-te. Ascultă-te.

Și mai ales … rămâi.

Azi, stai cu tine. Nu căuta răspunsuri. Doar fii acolo.

Uneori, liniștea spune mai multe decât orice voce.

Am primit multe întrebări în ultima vreme:

„Care este primul pas după un divorț?’

Și cred că asta este:

Acceptarea.

Acceptarea este punctul de plecare către vindecare.

Și nu există un cronometru pentru asta.

Fiecare om are ritmul lui.

Important este să începi.

Cu tine”, a scris Elena Vîșcu pe

Elena Vîșcu spune că CRBL nu prea se implică în creșterea fiicei lor

Elena Vîșcu a susținut, în podcastul moderat de Damian Drăghici, că CRBL nu a vizitat-o niciodată pe Alessia, fiica lor, în Chișinău: „E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”.

De partea cealaltă, CRBL, care are acum cu o fată mai tânără cu 20 de ani decât el, că de vină e distanța și programul: „Mie mi-e aproape imposibil să mă deplasez. Ideea este foarte simplă: îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil și să povestim despre școala ei, colegi, despre ce se întâmplă la vârsta asta. Numai că este foarte complicat. Traseul trebuie să fie în felul următor: am de parcurs până la Chișinău o grămadă de kilometri, o zi de călătorit. Trebuie să mă duc să-mi iau cazare undeva, să rămân peste noapte, și a doua zi să mă întorc. Și când să stau cu Alexia? Deci, două zile, două nopți. Înseamnă să leg un weekend. Că în săptămână nu se poate, că avem școală. Sau să mă duc în săptămână, să mă văd cu ea doar după școală. Adică, e destul de complicat. M-am bucurat foarte mult de câte ori au venit ele încoace şi a venit şi Alessia”.