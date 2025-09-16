Ella Vișan, , l-a dat uitării pe Teo! iubește din nou, însă relația pe care o are rămâne deocamdată în anonimat. Ella a povestit ce a atras-o cel mai mult la actualul partener, a menționat că este mai mare decât ea și că este român.

Deși povestea „Ella&Teo” părea că prinde contur, conexiunea dintre ei s-a stins rapid, odată cu părăsirea vilei din Thailanda. Ispita Teo a reușit să schimbe situația din viața Ellei la 180 de grade, însă asta nu a fost de ajuns pentru ca cei doi să pornească împreună la drum.

Ce a atras-o pe Ella la actualul iubit

Ella Vișan a precizat că maturitatea bărbatului din viața ei este unul dintre punctele forte care au făcut-o să se îndrăgostească. De asemenea, pare că nevoia de a fi protejată, frecvent invocată de blondină, este acum satisfăcută de iubitul ei.

Ella a mai declarat că nu își ascunde relația, însă partenerul ei preferă sa nu fie în atenția publică, deoarece nu îl caracterizează.

„Faptul că este protectiv și este un bărbat matur. E mai în vârstă ca mine, eu am 28 de ani (…) Este român (…) Când o să mă mărit, o să se afle cine e (…) El nu are treabă cu social media sau cu viața aceasta, îi respect decizia de a rămâne în anonimat. Este în intimitatea relației noastre. Nu stăm ascunși. Nu e ca și cum când ies de la muncă, ies cu gluga pe cap. A zis cineva că Tavi e iubitul meu, dar nu”, a declarat Ella Vișan de la Insula Iubirii, într-un live, pe TikTok, conform

Când s-a produs ruptura între Ella și Teo

Într-un interviu recent, Ella a mărturisit când s-au răcit lucrurile între ea și ispita Teo. Potrivit declarațiilor sale, încă de când se aflau pe „insulă”, cei doi au avut neînțelegeri.

Se pare că pe femeie a deranjat-o tare mult faptul că Teo a acționat la fel ca fostul său iubit, cel cu care avea de gând să se căsătorească, Andrei Lemnaru.

„Pierdea noastră a început încă din vilă (n.r. vila în care au stat pe parcursul emisiunii), din momentul în care el a perceput ușor greșit situația de după date-ul de 24 de ore. A existat o discuție între noi doi, iar el, practic, a făcut un lucru pe care și Andrei îl făcea: a tras concluzii, a luat decizii, și-a format o părere, doar că eu lipseam din toate aceste discuții, păreri, decizii și lucrul acesta m-a deranjat foarte tare, în condițiile în care tu nu vii să vorbești cu mine despre ce simți, ce vrei să se întâmple, ce așteptări ai de la mine pentru că Teo, în momentul acela, mi-a spus că avea o așteptare din partea mea pe care eu nu o știam. Am spus mereu că sunt un om comunicativ și pro comunicare, iar pentru mine e vitală comunicarea. Nu sunt «Mama Omida» să citesc gânduri. Mi-aș dori din tot sufletul să fac asta, dar chiar nu sunt”, a spus Ella Vișan, într-un interviu oferit pentru Antena.

Ce a deranjat-o cel mai tare pe Ella Vișan la Teo

Ella a spus că lipsa comunicării, din partea lui Teo, a făcut ca lucrurile între ei să nu mai funcționeze. Aceasta a precizat că bărbatul nu a înțeles ce își dorea ea exact sau motivul pentru care a participat la emisiune.

„Tu fiind un om, aparent, rece, îmi poți transmite mesaje greșit, din felul în care te comporți, din felul în care te distanțezi și așa pot și eu să trag concluzii și să iau decizii. Pot să zic că de acolo a început, ușor, să se rupă (n.r. legătura lor). După terminarea «Insula Iubirii», au fost și alte lucruri care s-au perceput greșit și nu a înțeles exact ce-mi doream de la el sau motivul participării mele la emisiune”, a mai spus participanta din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”.