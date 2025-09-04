Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”

Ella Vișan, una dintre cele mai controversate apariții ale sezonului 9 „Insula Iubirii”, se confruntă cu multe mesaje răutăcioase și reacții care mai de care, după ce au fost difuzate imaginile cu momentele intime pe care le-a petrecut cu ispita Teo.

nu s-a mai abținut și a oferit o captură de ecran cu câteva din replicile pe care le-a tot primit vara aceasta de la unui din fanii emisiunii. În dreptul imaginii pe care a distribuit-o pe rețelele de socializare, a oferit și un îndemn pentru femeile care întâlnesc în viața lor bărbați, precum cel care i-a scris ei.

Ella Vișan, asaltată de mesaje răutăcioase. Ce i-a scris un urmăritor și ce răspuns a avut concurenta

Ella și Teo, o iubire „de Thailanda”? Ce s-a întâmplat între ei după terminarea filmărilor

De curând, frumoasa blondină a postat câteva dintre mesajele pe care le-a tot primit de-a lungul difuzării emisiunii. Unul dintre fanii show-ului a fost vizibil deranjat de acțiunile Ellei de pe insulă și și-a dat frâu liber cuvintelor.

„Karma Ello, nu iartă pe nimeni! Ai dat relația pe ce nu știa Teo cum să scape de tine. Rămâi în Anglia, poate păcălești pe vreunul să te mai ia! Ai văzut iubita lui Teo? Ei nu-i place în baie ca ție!”, a scris unul dintre urmăritorii emisiunii, sugerându-i concurentei să își facă o carieră în industria filmelor pentru adulți.

Ella a venit cu o reacție și, totodată, un îndemn pentru femeile care au parte de astfel de bărbați în viața lor.

„Acesta este un mesaj pentru femei! Vă rog, evitați pe cât posibil interacțiunea cu astfel de băieței frustrați. A fi bărbat se măsoară în respectul pe care îl arată unei femei, în orice conjunctură. Iar adevărații bărbați nu au timp să stea pe Social Media și să jignească o femeie”, a transmis Ella

Ella și Teo păreau de-a dreptul îndrăgostiți pe insulă, însă lucrurile au luat o întorsătură radicală la finalul celor 21 de zile petrecute în Thailanda. Deși au plecat împreună, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, atunci când s-au reîntâlnit cu toții, la vilă.

Teo a povestit la testimonialul de după „Insula Iubirii”, cum, văzându-l pe Andrei, în seara de după bonfire-ul final, el a preferat să nu fie tandru sau afectuos cu Ella, din respect pentru fostul ei partener. Pe femeie a deranjat-o acest lucru, făcând-o să creadă că tot ceea ce a făcut Teo pe insulă a fost doar un joc.

Ulterior, ajunși acasă, cei doi au păstrat legătura, însă blondina s-a dus în UK și nu pare să aibă gânduri de mutare. Teo a mărturisit că el este oricând gata să înceapă o relație cu ea, dacă și ea își va dori să revină în țară.