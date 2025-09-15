B1 Inregistrari!
Motivul real pentru care Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au pus stop relației lor. „Nu a înțeles motivul participării mele la emisiune”

15 sept. 2025, 17:21
Motivul real pentru care Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au pus stop relației lor. „Nu a înțeles motivul participării mele la emisiune”
Ella Vișan. Sursa foto: Temptation Island - Insula Iubirii / Facebook
Cuprins
  1. De ce s-au despărțit, de fapt, Ella și Teo
  2. Ce îi reproșează Ella lui Teo
  3. A luat în considerare Ella o împăcare cu Teo
  4. Cum își justifica Ella nevoia de a se simți protejată de bărbatul de lângă ea

Ella Vișan și Teo au fost două dintre cele mai controversate persoane care au participat la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși a intrat în competiție alături de iubitul ei, Andrei Lemnaru, Ella Vișan a lăsat deoparte inhibițiile și a dat frâu liber sentimentelor pentru Teo. După trei săptămâni petrecute în Thailanda, blondina și Andrei, bărbatul cu care urma să aibă nunta în septembrie, au luat decizia de a se separa.

De ce s-au despărțit, de fapt, Ella și Teo

Deși relația Ellei și a lui Andrei a luat sfârșit în Thailanda, tânăra nu a plecat singură spre casă, ci în compania lui Teo. Se pare însă, că relația lor nu a durat prea mult, iar fanii nu au contenit din a căuta explicații pentru separare.

Într-un interviu acordat recent, Ella a explicat de ce ea și Teo s-au separat după terminarea emisiunii, deși imagini difuzate la televizor au arătat că între cei doi existau sentimente. Se pare că bărbatul ar fi făcut greșeli similare cu cele pe care și fostul partener al blondinei, Andrei, le făcuse în relația lor, fapt pentru care tânăra a decis să pună punct.

„Pierdea noastră a început încă din vilă (n.r. vila în care au stat pe parcursul emisiunii), din momentul în care el a perceput ușor greșit situația de după date-ul de 24 de ore. A existat o discuție între noi doi, iar el, practic, a făcut un lucru pe care și Andrei îl făcea: a tras concluzii, a luat decizii, și-a format o părere, doar că eu lipseam din toate aceste discuții, păreri, decizii și lucrul acesta m-a deranjat foarte tare, în condițiile în care tu nu vii să vorbești cu mine despre ce simți, ce vrei să se întâmple, ce așteptări ai de la mine pentru că Teo, în momentul acela, mi-a spus că avea o așteptare din partea mea pe care eu nu o știam. Am spus mereu că sunt un om comunicativ și pro comunicare, iar pentru mine e vitală comunicarea. Nu sunt «Mama Omida» să citesc gânduri. Mi-aș dori din tot sufletul să fac asta, dar chiar nu sunt”, a spus Ella Vișan, într-un interviu oferit pentru Antena.

Ce îi reproșează Ella lui Teo

Ella îl acuză pe Teo că nu a știut să comunice, dar și că nu a înțeles ce își dorea tânăra de la relația lor. În plus, aceasta susține că bărbatul a adoptat o atitudine aparent rece, fără a oferi vreoe xplicație în prealabil, ceea ce, de asemenea, a determinat-o să pună punct relației.

„Tu fiind un om, aparent, rece, îmi poți transmite mesaje greșit, din felul în care te comporți, din felul în care te distanțezi și așa pot și eu să trag concluzii și să iau decizii. Pot să zic că de acolo a început, ușor, să se rupă (n.r. legătura lor). După terminarea «Insula Iubirii», au fost și alte lucruri care s-au perceput greșit și nu a înțeles exact ce-mi doream de la el sau motivul participării mele la emisiune”, a mai spus participanta din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”.

A luat în considerare Ella o împăcare cu Teo

Întrebată dacă s-a gândit să se reîmpace cu Teo, Ella a precizat că experiența trăită în Thailanda a făcut-o să nu își mai creeze așteptări sau facă planuri în ceea ce îi privește pe alți oameni. Aceasta este de părere că o discuție i-ar fi ajutat pe ambii să își clarifice situația, însă, este reținută să își dea cu părerea în ceea cr privește o împăcare, asta pentru că s-a simțit neglijată de către ispita masculină.

„Am plecat de pe insulă Ella care eram înainte și pe care mi-o doream înapoi, o Ella care nu-și mai creează așteptări în privința oamenilor și nu-și mai face planuri. Într-o relație, chiar și de cunoaștere, așa cum era între mine și Teo, cred că această implicare era benefică dacă ar fi venit din partea amândurora, nu doar din partea mea. În momentul în care mă simt neglijată și fără protecție, prima dată spun, a doua oară încep să bat în retragere.

Cred că o discuție sinceră între noi, fără camere, ar concluziona și ar face ca lucrurile dintre noi să fie mult mai clare, dar repet, la un moment dat, m-am simțit neglijată și fără protecție”, a adăugat Ella Vișan.

Cum își justifica Ella nevoia de a se simți protejată de bărbatul de lângă ea

Ella susține că nevoia de a se simți protejată de omul de lângă ea provine dintr-o traumă și nu își dorește să stea alături de un om care adâncește această suferință.

„Nevoia de a fi protejată și a mă simți protejată clar pornește dintr-o traumă. În momentul în care tu nu ești prezent acolo nu faci altceva decât să adâncești acea rană”, a concluzionat Ella Vișan.

