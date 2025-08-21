Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia

Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de o discuție cu scântei, chiar după prima noapte petrecută împreună. Cei doi, deși ocupă poziții diferite în emisiune, se comportă acum ca un cuplu.

Ella, u, pare că a dat uitării inelul de pe deget și și-a dat frâu sentimentelor. Inima ei pare că a fost cucerită de alt bărbat, venit în show pentru a ispiti. Totuși, chiar și cu rolul de ispită, Teo pare să simtă lucruri frumoase pentru blondină.

În ediția de miercuri, Ella și Teo s-au „împuns” cu vorbele. Nimeni nu se aștepta la asta, deoarece cu o ediție în urmă, în cadrul „dream date-ului” pe care l-au avut, cei doi au petrecut momente fierbinți.

Totuși, Teo a acuzat-o pe Ella de un comportament distant. De cealaltă parte, nici concurenta nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta i-a reproșat lui Teo că are un comportament care o rănește.

„Ella: Comportamentul tău mă rănește, așa că eu o să dau un pas în spate.

Teo: De ce?

Ella: Atât am avut de zis.

Teo: Ți-am mai spus că hoțul strigă hoții, și nu e ok cum procedezi.(…) Mi-ai dat de înțeles că îți pare rău acum. De acel date. Asta mi-ai dat de înțeles prin comportamentul tău. Distant și retras.

Ella: Pentru că am venit la tine și efectiv m-ai respins?

Teo: Nu încerca acum să arunci vina pe mine că nu îmi palce când sunt pus în astfel de situații. Treaba e că îmi pasă mie mai mult decât îți pasă ție”, au discutat cei doi, în cadrul emisiunii, potrivit

Ce a declarat ispita despre concurentă: „Mi-a scris că este îndrăgostită de mine”

Teo a făcut declarații despre apropierea dintre el și blondină. Conform spuselor lui, ar fi dispus să părăsească insula alături de femeie, însă îl deranjează comportamentul neasumat al acesteia.

„Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată… Mi-a scris că este îndrăgostită de mine, că nu a mai simțit de mult lucrurile astea. Eu i-am dat de înțeles că iau în calcul și plecarea mea cu ea de pe insulă”, a dezvăluit