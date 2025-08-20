Imagini uluitoare! Cum arăta Ella de la Insula Iubirii, în urmă cu doar câțiva ani. Fanii emisiunii nu au recunoscut-o (FOTO)

Unul dintre cele mai controversate cupluri ale sezonului 9 de la este format din Vișan și Andrei Lemnaru. Cei doi aveau stabilită nunta în luna septembrie, însă lucrurile s-au schimbat radical după ce Ella a cedat ispitei și a avut o apropiere de Teo.

Cuprins:

Cum arăta concurenta în urmă cu câțiva ani

Ce rol au avut intervențiile estetice

Cum a reacționat publicul la imaginile șocante

Ce urmează pentru Ella Vișan

Cum arăta concurenta în urmă cu câțiva ani

Abia acum s-a aflat cum arăta Ella în urmă cu mai mulți ani. a publicat mai multe fotografii cu Ella de pe vremea când era mai plinuță și afișa un look complet diferit de cel din prezent.

Diferența este uluitoare, iar transformarea spectaculoasă a Ellei Vișan este de-a dreptul greu de crezut.

Ce rol au avut intervențiile estetice

Pentru că își doreau o nuntă ca-n povești, Ella și Andrei au apelat la intervenții estetice. În timp ce rezultatele pentru Andrei nu au fost cele așteptate, în cazul Ellei transformarea a fost spectaculoasă.

Iar ca dovadă a autenticității imaginilor, tatuajul cu cheia sol de pe încheietura mâinii a confirmat că ea este cea din poze.

Cum a reacționat publicul la imaginile șocante

Diferența dintre Ella de acum câțiva ani și cea de astăzi este „de la cer la pământ”. Mulți fani au rămas șocați și au spus că par a fi două persoane complet diferite.

Transformarea spectaculoasă a Ellei Vișan a stârnit deja un val de comentarii pe rețelele sociale, însă voința și ambiția de care a dat dovadă sunt de apreciat.

Ce urmează pentru Ella Vișan

Astăzi, Ella este privită ca una dintre cele mai provocatoare concurente de la „Insula Iubirii”. Însă, cei care o urmăresc în prezent ar fi uimiți să afle că, nu cu mult timp în urmă, se confrunta cu probleme de greutate.

Diferența dintre trecut și prezent este uriașă, iar transformarea spectaculoasă a Ellei Vișan continuă să fascineze.