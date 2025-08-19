Ispita Teo de la „Insula Iubirii”, mesaj după ce fanii au acuzat scenele intime dintre el și Ella ca fiind regizate. Ce a transmis bărbatul

și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de momente intime, în cadrul „dream date-ului” pe care l-au avut. Timp de 24 de ore au petrecut clipe pline de tandrețe, iar ediția de luni a ținut telespectatorii cu sufletul la gură.

Ella și Teo au scăpat de inhibiții și au întreținut relații intime. Totuși, mulți dintre fanii emisiunii au acuzat scenele ca find regizate, doar pentru rating. Teo însă, a venit astăzi cu răspunsul!

Cuprins:

Ce mesaj a transmis Teo pentru a lămuri situația

Ella, confesiuni din viața personală. Ce i-a povestit ispitei

Ce mesaj a transmis Teo pentru a lămuri situația

Teo a mărturisit pe contul său de Instagram că nimic din ceea ce s-a petrecut nu a fost regizat. Mai mult, acesta a scris că deși verificaseră în prealabil să nu existe camere în baie, aceștia nu au văzut că există gopro în încăpere.

„Aviz tuturor!

Nu este nimic regizat, nu am ştiut ca sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este „Da”, noi am semnat contract, ştim ce am semnat la casting.

O să înțelegeți din episoadele următoare ca nu e regizat nimic”, a scris Teo Costache pe contul său de

Ella, confesiuni din viața personală. Ce i-a povestit ispitei

Tot în ediția de luni, cu ocazia date-ului special, Ella a simțit libertatea de a-i împărtăși lui Teo detalii din relația pe care o are cu Andrei Lemnaru, cel alături de care ar trebui să se căsătorească în luna septembrie a acestui an. Sau…cel puțin, așa trebuia.

Aceasta i-a povestit bărbatului că între ea și există mai multe probleme, inclusiv în planul intim.

„El dacă înțelegea că am nevoie de atenție și fiind obișnuită să plece totul din partea mea, la modul ca eu să fac primul pas… De asta am fost mult mai rezervată tocmai în ideea de a nu speria băiatul… Habar nu avem ce ne dorim unul de celălalt. Nu. Inclusiv prietena mea cea mai bună a spus în perioada în care am ajuns să nu mai înțelegem, ea m-a întrebat dacă mai avem vreun contact sexual și eu am spus clar „Nu”. Probabil nu își mai dorea cu mine, deși el susține că unele lucruri le-a încercat doar cu mine”, a spus Ella, conform