Ella de la „Insula Iubirii” i-a povestit Mariei ce s-a întâmplat între ea și Teo. Ce reacție a avut concurenta

Ella Vișan, concurenta de la „Insula Iubirii” care a împărțit fanii emisiunii în două tabere diferite, a făcut mărturisiri surprinzătoare în ediția de luni a show-ului.
Blondina i-a povestit colegei sale, Maria Avram, faptul că între ea și ispita Teo au existat apropieri fierbinți. Deși și-au mai aruncat săgeți de-a lungul emisiunii, reacția Mariei a fost cu totul și cu totul neașteptată.
Ella i-a povestit Mariei că între ea și Teo au avut loc momente intime, iar Maria nu a reacționat deloc cum s-ar fi așteptat publicul. Cea din urmă a îmbrățișat-o pe Ella și a mărturisit că între ea și Teo există o conexiune cu totul și cu totul specială.
„A demonstrat că este un om care a mers pe sentimente. Este o conexiune diferită la ei, sentimentală aș spune, și dacă își controlează frumos povestea, va fi o reală poveste de dragoste!”, a declarat Maria Avram, la Insula Iubirii.
Odată cu difuzarea imaginilor cu Ella și Teo de la „dream date”, în mediul online a apărut un val de reacții. Ella Vișan are mulți admiratori, dar, în aceeași măsură și critici.
Teo a vorbit despre ceea ce i se întâmplă Ellei și a precizat că dacă aceste scene aveau loc la o emisiune dintr-o altă țară, lumea nu ar fi fost la fel de acidă.
„Trăim în România și e normal să avem mentalitatea asta, comparativ cu alte țări. Spre exemplu, în Spania, și la ei e formatul acesta. Cele de acolo au greșit și ele la fel, au făcut niște greșeli, și acolo nu se judecă așa ca la noi”, a spus Teo Costache, conform spynews.