face furori în casele românilor! Episodul de luni i-a surprins pe telespectatorii „înfocați” de show-ul tentației, deoarece finalul acestuia a venit cu o surpriză uriașă.

Francesca și Cristi, unul dintre cuplurile participante de la au fost cireașa de pe tort. Ce doi au avut parte de o ceremonie a focului diferită, în care Radu le-a făcut o propunere neașteptată.

Ce a declarat Cristi, concurentul de la „Insula Iubirii”

Francesca și Cristi sunt împreună de aproximativ 10 ani și locuiesc în Brașov. Cei doi și-au dezvoltat o afacere în domeniul imobiliar și au venit la „insulă”, deoarece flacăra pasiunii dintre ei s-a stins de ceva timp. Francesca povestea în primul episod al emisiunii că ea și Cristi au devenit „tovarăși” foarte buni, iar viața de cuplu suferă modificări.

Cei doi și-au dorit ca Cristi să realizeze că ea are nevoie de mult mai multă atenție, de romantism, dar și de momente petrecute împreună, fără alți prieteni pe lângă. Bărbatul pare că deja a înțeles aceste lucruri, deoarece după spusele lui, s-ar fi trezit la realitate. Cristi a făcut un filmuleț în cabana de pe plajă, în care mărturisea că îi este foarte dor de Francesca și că acum, după cinci zile petrecute în Thailanda, la distanță de ea, a înțeles cu adevărat ce își dorește.

„Să o văd pe Francesca, să știu că e bine. Așa cum s-a prezentat înainte să venim aici, cred că e bine. Eu am descoperit lucruri noi la mine. Am avut și momente mai puțin bune. A avut episoade de atacuri de panică. Era fadă că nu mai avea nicio emoție. Eu nu mai știam cum să o ajut. A recurs la tratament medicamentos și multe ședinte de terapie. În perioada am care am fost despărțiți, am aflat despre stările ei. Când ne-am împăcat am început să lucrăm la vindecarea ei.

Am început să îmi exteriorizez emoțiile, lucru pe care nu-l făceam. Când am realizat că suntem aici, când am realizat că Francesca nu mai el lângă mine, m-au trecut o mulțime de stări. Ar trebui să acord mai multe atenție relației și să iau atitudine în ceea ce privește bucuria sufletească. Am tânjit tot timpul după lucruri materiale care ne fac să ne pierdem pe drum. Știu că a suferit. Nu am avut nevoie de mult timp să realizez lucrurile astea aici. Ea consideră că am devenit colegi de apartament. Probabil nu aș fi luat atitudine dacă nu eram aici. Eu aici risc să o pierd. Ea are nevoie de mine să îi demonstrez. Consider că eu mi-am aflat răspunsurile, nu ai nevoie de multe zile”, a spus Cristi la bonfire, conform

Ce decizia a luat Francesca

Cristi a fost destul de hotărât că își dorește să plece de pe „insulă”, însă decizia finală i-a aparținut Francescăi. Radu Vâlcan, gazda emisiunii, a vorbit separat cu Francesca despre ceea ce simte Cristi și i-a redat acesteia videoclipul cu partenerul său.

Francesca a hotărât că nu este încă momentul să părăsească „Insula Iubirii”, deoarece ar fi prea devreme ca iubitul ei să realizeze cu adevărat că lucrurile între ei trebuie să capete o altă formă.

„Extrem de puternică și nu am știut că sunt atât de sociabilă. Nu am știut că am această putere. Noi, eu, nu obișnuim să ieșim, să cunoaștem oameni noi. Suntem mereu în familie, cu cei apropiați și eram curioasă cum aș fi singură.Nu m-am gândit că voi deveni o versiune așa bună a mea. Mi se rupe sufletul (n.r. să îl vadă așa pe Cristi). Mă așteptam să ia altfel experiența. Da, are momentele lui în care cade, dar nu mă așteptam să-l văd așa dărâmat. Dar să fim și pozitivi. Aș vrea să ne și bucurăm la experiența asta. Eu aș vrea să continui. Nu consider că și-a învățat lecția, mai are nevoie de puțin timp. Cred că de asta avem nevoie, să trecem prin tot testul cu adevărat”, a explicat Francesca.