Elvis Presley va fi readus la viață de AI pentru un nou spectacol captivant cu hologramă

practic, ca parte a unei noi experiențe într-un concert captivant. Elvis Evolution va folosi inteligența artificială și va prezenta , create din mii de fotografii personale și înregistrări video private.

Elvis Presley ar fi împlinit 89 de ani peste câteva zile

Spectacolul va avea premiera la Londra în noiembrie, înainte de a se muta la Las Vegas, Berlin și Tokyo. Acest gen de concert a cunoscut deja succesul cu Abba Voyage, un concert virtual cu avatare ale trupei pop suedeze.

Specialiștii britanici în divertisment Layered Reality și-au asigurat drepturile globale pentru Elvis Evolution. Compania a produs anterior alte spectacole de succes, inclusiv The Gunpowder Plot și The War of The Worlds.



Compania a spus că spectacolul Presley va prezenta o „experiență de concert uluitoare”, în care un Elvis digital în mărime naturală „va interpreta pentru prima dată momente reprezentative din istoria muzicală pe o scenă din Marea Britanie”.

Presley, care ar fi împlinit 89 de ani pe 8 ianuarie, a devenit faimos în anii 1950 și este cunoscut pentru hituri precum Hound Dog și Suspicious Minds. A murit în 1977, la vârsta de 42 de ani.

Nominalizat la 14 premii Grammy

În 2018, i s-a acordat postum Medalia Prezidențială a Libertății SUA, cea mai înaltă onoare pe care un președinte în exercițiu o poate acorda unui civil.

Un film despre viața lui Presley, regizat de Baz Luhrmann, a fost lansat în 2022. Actorul Austin Butler a câștigat ulterior un premiu Bafta Film pentru interpretarea cântărețului.

Un alt film, Priscilla, lansat în Marea Britanie săptămâna aceasta, examinează relația dintre cântăreț și fosta lui soție, Priscilla Presley.

În timpul vieții sale, Elvis Presley a fost nominalizat la 14 premii Grammy și a câștigat trei dintre ele.