Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 13:23
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, decizie neașteptată după Asia Express
Sursa Foto: Instagram/ @americaexpressromania
Cuprins
  1. De ce se mută Emil Rengle și Alejandro Fernandez din România
  2. Cum a schimbat Alejandro dinamica echipei din Asia Express
  3. Care a fost motivul participării lor la Asia Express
  4. Cum s-au cunoscut Emil Rengle și Alejandro Fernandez
  5. Ce îi unește pe Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Emil Rengle, coregraful nonconformist care a cucerit România cu talentul și energia sa, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alejandro Fernandez, partenerul său de viață. Cei doi au devenit rapid favoriți ai publicului în sezonul 8 al emisiunii „Asia Express”, unde au demonstrat că formează o echipă unită, capabilă să depășească orice provocare.

Într-un interviu recent, cuplul a dezvăluit că urmează să se mute temporar din România, decizie luată în interes profesional și legată de noile oportunități internaționale care li s-au deschis.

De ce se mută Emil Rengle și Alejandro Fernandez din România

Rengle a povestit că următoarele luni vor fi împărțite între România și Dubai, unde pregătește spectacole de dans pentru artiști internaționali. „Vara aceasta a fost plină de proiecte de dans, mai ales la festivaluri. Urmează acum să fac același lucru în Dubai. În următoarele câteva luni o să fiu cu un picior aici, cu un picior acolo”, a spus el pentru Libertatea. Totuși, artistul a subliniat că zilele de difuzare ale emisiunii „Asia Express” sunt rezervate relaxării, alături de partenerul său.

Cum a schimbat Alejandro dinamica echipei din Asia Express

Pentru Emil, experiența reality-show-ului ar fi fost mult mai dificilă fără Alejandro. „Alejandro este un om minunat și eu cred că va fi revelația emisiunii. A schimbat mult energia grupului și a oferit din bunătatea și optimismul lui tuturor celor din jur”, a declarat coregraful. Legătura lor personală s-a dovedit a fi un atu major în depășirea probelor complicate și în păstrarea moralului ridicat.

Care a fost motivul participării lor la Asia Express

Alejandro Fernandez a dezvăluit într-un videoclip pe TikTok ce l-a atras cel mai mult la competiție. „Clar că am vrut provocările. Asia Express e un haos, eu sunt un haos, limba mea e un haos. Și totuși oamenii râd cu mine așa. Clar m-am mutat unde trebuie”, a mărturisit el. Pentru Alejandro, experiența a fost despre curaj, adaptare și descoperirea unor noi fațete ale propriei personalități.

Cum s-au cunoscut Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neașteptat, atunci când s-au întâlnit la un eveniment artistic. Emil, deja cunoscut pentru spectacolele sale de dans și aparițiile publice îndrăznețe, a fost impresionat de energia și optimismul lui Alejandro. Deși provin din lumi diferite, cei doi au descoperit rapid că împărtășesc aceleași valori: libertatea de exprimare, dorința de a trăi intens și curajul de a-și asuma cine sunt.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Emil Rengle (@rengle.now)

Ce îi unește pe Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Relația lor nu se rezumă doar la viața artistică sau la aparițiile televizate. Emil și Alejandro își sprijină reciproc pasiunile și proiectele, reușind să găsească echilibrul între carieră și viața personală. Rengle mărturisește adesea că partenerul său i-a adus mai multă liniște și stabilitate, în timp ce Alejandro îl descrie pe Emil ca pe o sursă continuă de inspirație. Legătura lor puternică a fost vizibilă și pe parcursul probelor din „Asia Express”, unde sprijinul emoțional a contat la fel de mult ca rezistența fizică.

