Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează una dintre cele mai competitive echipe în actualul sezon Asia Express. Ei au câștigat deja patru amulete de câte 1.000 de euro fiecare. Emil Rengle, dansator și coregraf de profesie, a vorbit despre această experiență și ce a învățat despre oameni pe Drumul Eroilor.

Ce a spus Emil Rengle despre experiența Asia Express

Emil Rengle a vorbit despre certurile cu Alejandro pe traseul Asia Express, punctând că, în mare, ei s-au înțeles bine, au avut doar dispute mărunte, și alți s-au certat mult mai rău.

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ.

În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre. Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta.

Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a susținut Emil Rengle, pentru .

Rengle a mai spus că și-a împărțit în mod egal responsabilitățile cu iubitul său, Alejandro, dar el a fost cel care s-a descurcat cel mai bine la autostop: „Deci am făcut rost de toate mașinile că aici, na… sânge de român! Nu te lași. (…) Alejandro are educație din Anglia, e mai politicos, e mai ca în Vest. Dacă ne-a refuzat, dacă nu s-a uitat frumos, hai să nu deranjăm, să nu știu ce… Să vedeți voi cum se transformă Alejandro al meu în român într-o lună… Am făcut de toate! Am dansat, i-am blocat, i-am împins… numai ca să ne ia și să ne ducă unde vrem noi. Suntem competitivi”.

Ce a învățat Emil Rengle despre oameni pe traseul Asia Express

Dansatorul a vorbit și despre dificultatea de a găsi pe traseu, lucru de care mai toți concurenții s-au plâns.

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult.

Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau.

Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate”, a mai afirmat Emil Rengle, pentru Libertatea.