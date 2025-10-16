B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Emil Rengle, dezvăluiri de pe traseul Asia Express: „Oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau cel mai mult. Cei care aveau potențial financiar nu erau deschiși să ajute”

Emil Rengle, dezvăluiri de pe traseul Asia Express: „Oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau cel mai mult. Cei care aveau potențial financiar nu erau deschiși să ajute”

Traian Avarvarei
16 oct. 2025, 19:40
Emil Rengle, dezvăluiri de pe traseul Asia Express: „Oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau cel mai mult. Cei care aveau potențial financiar nu erau deschiși să ajute”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, o superechipă la Asia Express. Dansatorul a povestit cum a fost pe traseul competiției. Sursa foto: Asia Express / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Emil Rengle despre experiența Asia Express
  2. Ce a învățat Emil Rengle despre oameni pe traseul Asia Express

Emil Rengle și Alejandro Fernandez formează una dintre cele mai competitive echipe în actualul sezon Asia Express. Ei au câștigat deja patru amulete de câte 1.000 de euro fiecare. Emil Rengle, dansator și coregraf de profesie, a vorbit despre această experiență și ce a învățat despre oameni pe Drumul Eroilor.

Ce a spus Emil Rengle despre experiența Asia Express

Emil Rengle a vorbit despre certurile cu Alejandro pe traseul Asia Express, punctând că, în mare, ei s-au înțeles bine, au avut doar dispute mărunte, și alți s-au certat mult mai rău.

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ.

În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre. Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta.

Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut pe ale noastre în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a susținut Emil Rengle, pentru Libertatea.

Rengle a mai spus că și-a împărțit în mod egal responsabilitățile cu iubitul său, Alejandro, dar el a fost cel care s-a descurcat cel mai bine la autostop: „Deci am făcut rost de toate mașinile că aici, na… sânge de român! Nu te lași. (…) Alejandro are educație din Anglia, e mai politicos, e mai ca în Vest. Dacă ne-a refuzat, dacă nu s-a uitat frumos, hai să nu deranjăm, să nu știu ce… Să vedeți voi cum se transformă Alejandro al meu în român într-o lună… Am făcut de toate! Am dansat, i-am blocat, i-am împins… numai ca să ne ia și să ne ducă unde vrem noi. Suntem competitivi”.

Ce a învățat Emil Rengle despre oameni pe traseul Asia Express

Dansatorul a vorbit și despre dificultatea de a găsi cazare pe traseu, lucru de care mai toți concurenții s-au plâns.

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult.

Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau.

Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate”, a mai afirmat Emil Rengle, pentru Libertatea.

Tags:
Citește și...
Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat Anca Serea: „Am leșinat pe stradă”
Monden
Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat Anca Serea: „Am leșinat pe stradă”
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul
Monden
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul
Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
Monden
Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
Monden
Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Monden
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului
Monden
Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului
CRBL și fiica sa Alessia, relație tot mai rece. Artistul recunoaște: „Nu o mai cunosc, m-a pus la zid”
Monden
CRBL și fiica sa Alessia, relație tot mai rece. Artistul recunoaște: „Nu o mai cunosc, m-a pus la zid”
Fiica și nora lui Sile Cămătaru au reacționat în scandalul momentului. Ce au spus cele două femei despre cazul de violență, în care este implicat Dani Balint
Monden
Fiica și nora lui Sile Cămătaru au reacționat în scandalul momentului. Ce au spus cele două femei despre cazul de violență, în care este implicat Dani Balint
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Monden
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
Monden
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
Ultima oră
20:53 - Părinții pot primi zile libere plătite dacă școlile se închid. Cine beneficiază de această măsură
20:44 - Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
20:39 - Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
20:05 - O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
19:53 - Sora lui Carmen Dan, reținută pentru înșelăciuni de peste 1,3 milioane euro. Schema prin care acționau Simona Stan și complicele ei (GALERIE FOTO)
19:50 - Vacanță cu peripeții pentru o turistă româncă în Cipru. Cum s-a transformat călătoria într-o provocare
19:31 - Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni
19:30 - Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu
19:21 - Prima reacție a ministrului Apărării, după ce șefa Spitalului Militar a ajuns să fie cercetată de DNA: „Am semnat documentele pentru trecerea în rezervă”
19:03 - Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat Anca Serea: „Am leșinat pe stradă”