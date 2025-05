Emily Burghelea, despre provocările din timpul sarcinii: „Mi-a căzut cerul în cap”. Ce s-a întâmplat

este pentru a treia oară. Ea urmează să nască în luna octombrie. Aceasta a vorbit despre celei de-a treia sarcini, care au alarmat-o.

„Mi-a căzut cerul în cap”

„Sunt mai fericită ca niciodată, sunt mai energică și mai bucuroasă. Am și câteva stări de rău uneori, dar am observat că atunci când mă țin în acțiune, este mai bine. Adică, în momentul în care stau prea mult acasă și stau prea mult pe relaxare, nu e bine”, a spus Emily despre sarcina actuala, conform .

„Mie îmi place să am activitate, îmi place să fac lucruri, îmi place să vin la evenimente, îmi place să ne vedem, să vorbim, să ne întâlnim. Deci, dacă fac lucrurile astea, sunt bine. Dacă stau în pat, cum a trebuit să stau în pat, pentru că am avut niște probleme… Acum câteva săptămâni a trebuit să stau doar la pat și a fost groaznic, nu aveam voie să fac nimic. Am citit, mi-am făcut listă cu rețete, am făcut research pentru activități, pentru copii. Câte să mai faci? Că atunci când ai foarte multă activitate, zici că vrei să mai stai, dar când stai…”, a adăugat ea.

Cu toate acestea, a întâmpinat momente grele care au alarmat-o.

„Placenta a fost puțin desprinsă și au fost câteva zile în care am avut niște sângerări groaznice, eu nu am avut așa ceva nici la Amedeea, nici la Damian, au fost niște momente foarte grele pentru mine, pentru că m-am speriat foarte tare, neavând treaba asta niciodată. În momentul în care s-a întâmplat, mi-a căzut cerul în cap, am crezut că este vorba despre ceva foarte grav. Însă am înțeles că 50% dintre femeile însărcinate se confruntă cu treaba asta, mie nu mi-a zis nimeni asta, dacă aș fi știut, dacă aș fi auzit undeva”, a povestit aceasta.

„Tocmai de-astea este bine să vorbim despre lucrurile astea și să audă și femeile care sunt însărcinate sau care își doresc să fie mămici, pentru că este important să știi. Dacă ți se întâmplă chestia asta, și dacă ai sângerări, nu este ceva capital, este ceva care se mai întâmplă și trebuie doar să fim mai atente, să avem mai multă grijă, să fie o perioadă în care pur și simplu să stai la pat, așa cum am stat și eu”, a adăugat ea.