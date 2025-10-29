La doar câteva zile după ce a devenit mamă pentru a treia oară, Emily Burghelea a fost internată la o clinică specială pentru mămici. Decizia a fost luată de soțul ei, Andrei, care a vrut să o ajute pe vedetă să depășească perioada dificilă de după naștere. Fosta co-prezentatoare a mărturisit că se confruntă din nou cu depresia postnatală, o problemă cu care s-a luptat și după nașterile anterioare.

Prin câte țări a trecut Emily Burghelea până să ajungă la destinația finală

Pe 13 octombrie, Emily Burghelea a adus pe lume o fetiță. Deși momentul a fost unul plin de bucurie, perioada de după naștere s-a dovedit a fi dificilă pentru vedetă. Ca și în cazul celorlate sarcini, Emily se confruntă cu depresia postnatală, o afecțiune care poate apărea în primele luni după naștere.

Soțul ei a decis să intervină pentru a o sprijini. Din dorința de a-i oferi liniște, Andrei a organizat o surpriză inedită: o călătorie care avea, de fapt, o destinație terapeutică.

Soțul vedetei a pus la punct fiecare detaliu al „vacanței”, fără ca Emily să știe destinația finală și scopul acesteia. Fosta vedetă de televiziune a împărtășit cu fanii momente din timpul călătoriei, alături de micuța lor. Drumul a inclus opriri în Milano și Dubai, înainte de a ajunge la locul final.

„Prima călătorie a Elisabetei la 12 zile vă vine sa credeți??? 3 copii în 4 ani și a venit momentul să-mi iau revanșa! Nu am spus-o eu ci Andrei care a plănuit aceasta călătorie! Destinația finala? Surpriză! Cred ca este vorba despre un tratament dar vom vedea”, despre călătoria surpriză.

„Nu putea să-mi dea Dumnezeu un soț mai potrivit… Nici nu am ajuns bine la că am și plecat! Mi-a zis că mai avem încă două zboruri pânâ la destinația finală și ce credeți….? Mi-a zis că mă lasă acolo!”, a scris vedeta, în descrierea unei fotografii surprise în Milano.

De ce a fost Emily Burghelea internată

După o călătorie plină de emoții, Emily a aflat destinația finală: o clinică specială pentru mămici. Acolo, vedeta va rămâne internată alături de fiica ei timp de aproximativ o lună. Tratamentul are rolul de a o ajuta să depășească depresia postnatală și să își recapete echilibrul emoțional.

La sosire, Emily a împărtășit vestea cu urmăritorii săi, explicând motivul real al plecării. „Am aflat destinația. O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie”, a transmis influencerița.

Andrei, partenerul ei de viață, a fost alături de Emily în fiecare moment. Chiar dacă îi va fi greu fără ea, el este convins că internarea este cea mai bună decizie pentru sănătatea ei. Bărbatul a împărtășit și el gândurile sale cu fanii din mediul online.

„Au aflat fetele mele destinația… gata! O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie. Aproximativ o lună va sta internată, doar ea cu Elisabeta. Eu o să plec. Nu va fi ușor fără ea atâta timp, dar am pozele cu ea de când era mică. O să mă uit în fiecare zi la toată copilăria ei”, a spus Andrei.