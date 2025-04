„Eu în continuare sunt foarte supărată”. De ce nu vrea Ioana Ginghină să îl mai vadă pe Alexandru Papadopol

a mărturisit că are o tensionată cu fostul soț, , cu care are o fiică de 17 ani.

Ce s-a întâmplat

Cei doi actori au divorțat în 2019, după o relație de 12 ani, și au împreună o fiică de 17 ani care a suferit în urma despărțirii părinților, scrie .

„Eu în continuare sunt foarte supărată. La mine nu mai există cale de dialog. Ruxi e mare, e alegerea ei, nu mai am nevoie de ce să fiu intermediar. Are foarte multă furie, n-am văzut așa. Se liniștise. De vara trecută s-a liniștit. Ea a fost la el… Eu am fost plecată cu Cristi în Malaezia. Ea a stat cu ei acolo și nu i-au zis că vor să se căsătorească. Cumva, asta a fost supărarea, a stat cu ei… Puteau să îi spună sau măcar că se gândesc să vadă reacția”, a povestit Ioana Ginghină în podcastul lui Teo Trandafir.

„M-a chemat psihologa ei și mi-a zis că e foarte furioasă și că trebuie rezolvat. M-a întrebat dacă au mai fost și alte probleme. Acuma depinde de ei amândoi să își rezolve. (…) Pe mine nu mă mai interesează. I-am zis că mă doare când o văd și stăteam în diagonală și o vedeam cum cade. Pentru mine Ruxi… Mi-aș da viața pentru ea”, a adăugat actrița.

De asemenea, Ioana Ginghină a vorbit și despre momentul divorțului.

„Cum să treacă șase ani de când a plecat de acasă și să nu ți se pară așa grav ca acum? Nu mai pot să îl văd. Nu a fost ușor divorțul. Nu e ușor din toate punctele de vedere. Îți dă la încredere rău de tot. Te gândești ce ai greșit. Eu am crezut că eram bine și deodată m-am trezit rău”, a spus actrița.