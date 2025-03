Ioana Ginghină dă cărțile pe față. Ce sentimente are pentru Alexandru Papadopol, la șase ani după divorț

Ioana Ginghină și au divorțat în 2019. La șase ani după, ambii sunt recăsătoriți și par că și-au găsit liniștea în brațele altor persoane. În timp ce actorul a încercat să fie cât mai discret în ceea ce privește viața sa personală, actrița a ales să vorbească sincer și deschis.

Invitată recent în emisiunea „Online Story” de pe YouTube, actrița a oferit noi detalii despre relația pe care o are cu fostul soț, dar și despre legătura dintre fiica ei și acesta. Printre altele, a dezvăluit și că, în ciuda speculațiilor, nu mai are sentimente pentru Alexandru Papadopol. Actrița a spus că multă lume crede că motivul pentru care îl atacă în continuare este că ar fi încă îndrăgostită de el.

„Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei. Asta îi face foarte rău, din păcate. Cu povestea asta cu căsătoria… Pentru că ea retrăiește povestea pe care eu nu o mai trăiesc.

Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Alexandru Papadopol. Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr acum, mă distrează, pot să zică orice, pentru că nu mai am nicio treabă. Dar Ruxi suferă, pentru că ea și-a dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e. Crede-mă, trece printr-o perioadă grea. Mă rupe ca mamă, pentru că nu am cum să o ajut. În tot tumultul emoțiilor de adolescent nu avea nevoie de această căsătorie neanunțată. Puteau să fie lucrurile mai curat făcute, să îi spună mai din timp, să o pregătească. Când ai un copil, da, îți refaci viața, dar eu nu m-am măritat cu Cristi până când nu am știut că ea e pregătită să primească”, a spus Ioana Ginghină, potrivit .

În ce relații sunt acum Ioana Ginghină și Alexandru Papadol

Actrița a precizat și că nu o deranjează faptul că fostul soț s-a recăsătorit, dar că Ruxandra, fiica pe care o are împreună cu Alexandru Papadopol, a fost devastată când a aflat vestea.

a mai subliniat și faptul că, în prezent, ea și Alexandru Papadopol nu mai păstrează deloc legătura și nici nu își dorește ca pe viitor lucrurile să se schimbe în acest sens. Însă, un lucru care a afectat-o atât pe actriță, cât și pe fiica acesteia, Ruxandra, este că tatăl ei nu a fost niciodată acasă de ziua de naștere a fetei.

„El niciodată nu a fost acasă de ziua ei, iar asta doare. Copilul avea nevoie să fie el acolo, să-i cânte «La muți ani». Acum nu mai vorbesc cu Alexandru Papadopol și nici nu mai vreau”, a încheiat Ioana Ginghină, potrivit .