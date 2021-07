„Eu sunt dispus să înghit puțin gunoi!”. Tudor Chirilă, o nouă declarație controversată

În ultimii ani, Tudor Chirilă a ajuns ținta glumelor în social media și mass-media, în urma comentariilor sale cu referire la domeniul politic sau diverse aspecte sociale. Cântărețul de Vama Veche a făcut noi declarații controversate, pe fondul scandalului gunoaielor de la Sectorul 1, din București.

Chirilă nu crede că munții de gunoaie sunt o problemă și are încredere că situația actuală este spre binele cetățenilor. Pe scurt, Clotilde Armand face excat ceea ce trebuie, în opinia cântărețului.

„Eu sunt dispus să înghit puțin gunoi ca să scap de o companie care are contract pe 25 de ani, care nu e în stare să colecteze selectiv în 2021, că nu are mașini de genul ăsta și aruncă totul la grămadă, crescând prețurile de la sortare și pe desupra, are o valoare de contract egală cu o treime din bugetul anual al primăriei. Câteodată, ca să te îți în sus cu adevărat, trebuie să mai și privești în jos, chiar dacă nu-ți place ceea ce vezi”, a comentat Chirilă.

Tudor Chirilă, în polemici cu Virgil Ianțu

Artistul a comentat la o postare a lui Virgil Ianțu. Prezentatorul a postat o fotografie în care a notat „Știți de ce am privirea în sus? Sunt în plimbare prin Sectorul 1 și din păcate, nu mă pot uita în jos”.

La rândul său, Ianțu i-a explicat rockerului că Primăria ar trebui să facă tot posibilul pentru colectarea gunoaielor.

Între timp, scandalul de la Primărie continuă. Edilul local și consilierii se atacă reciproc și se acuză că fiecare vrea, de fapt, să-și aducă firma „de casă” pentru colectarea deșeurilor.