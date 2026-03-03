Actorul Eugen Cristea suferă teribil după a soției sale, actrița Cristina Deleanu, care i-a fost alături peste 40 de ani de viață. El spune că pisica primită în dar e reîncarnarea soției și că a păstrat un ritual în casă de când aceasta trăia.

Eugen Cristea: Cristina s-a reîncarnat în pisica pe care am primit-o cadou

„Eu sunt adeptul parapsihologiei, al lumii paralele, al reîncarnării. Continuă să îmi apară Nu am vorbit cu nimeni despre asta, nici cu preoții, nici cu medicii, n-au ce explicații să-mi dea. Ce să-mi spună?

Eu zic ce trăiesc, ce simt. Cred că ea s-a reîncarnat în pisica pe care am primit-o cadou, pentru că are ochii ei. Este fascinată de lumina lumânării de pe masă”, a spus actorul, pentru

Ce ritual a păstrat Eugen Cristea

Acesta a mai susținut că și acum cumpără flori proaspete, așa cum făcea când soția îi era alături.

„E ca un ritual, să am lumânare aprinsă în casă. Dar nu sunt de-ale băbești, candelă cu ulei, ca să-mi ia casa foc. Și, ca un fel de ritual, am păstrat și frumosul obicei să cumpăr în casă flori proaspete, pe care le pun în vază, așa cum îi plăcea ei.

Am ținut foarte mult unul la altul, am constituit un exemplu de căsnicie, în lumea artistică. Am apărat foarte tare acest cuplu. Dar, viața mea nu s-a terminat aici. Ea m-a sfătuit, înainte de a muri, că mai am multe de spus, în lumea actoriei, și să nu fac vreo tâmpenie să abandonez scena”, a mai afirmat Eugen Cristea.

Eugen Cristea spune că moartea Cristinei i-a apărut în vis

Actorul a mai afirmat că a știut cu două săptămâni înainte că soția sa va murit, pentru că i-a apărut asta în vis.

„Soția mea până în ultima clipă de viață, nu și-a pierdut mințile, dimpotrivă, era de o luciditate înspăimântătoare. Și-a cerut iertare că e bolnavă, dar am liniștit-o. Era internată, atunci am văzut-o ultima dată.

A doua zi, la ora 7.00, a sunat telefonul de la spital, să mă anunțe că soția mea a plecat din această lume…De fapt, am știut cu două săptămâni înainte că ea va muri. O visasem într-o rochie albă, în apă. Am știut că e un semn rău”, a mai susținut Eugen Cristea, pentru Click!.