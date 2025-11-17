B1 Inregistrari!
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot"

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 18:55
  1. Cum a ajuns Eugenia Șerban să ceară ordin de protecție împotriva propriului fiu
  2. Eugenia Șerban: Atunci când vor substanțe, fură tot, distrug tot

Eugenia Șerban a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. Actrița îi este alături și poartă această bătălie cot la cot cu el.

Cum a ajuns Eugenia Șerban să ceară ordin de protecție împotriva propriului fiu

Lorans a devenit dependent de droguri, dar și de jocurile de noroc. Își pierdea cumpătul și fura din casă pentru a-și satisface aceste nevoi.

La un moment dat, Eugenia Șerban chiar a cerut ordin de protecție împotriva propriului fiu, sperând ca acest gest să-l responsabilizeze. După nouă luni, ea a renunțat la ordin și l-a primit din nou pe Lorans acasă.

În schimb, a trecut la o altă strategie: l-a încuiat în casă, pentru a nu mai avea contact cu anturajul nepotrivit.

Eugenia Șerban: Atunci când vor substanțe, fură tot, distrug tot

„Atunci când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot. Într-o perioadă l-am încuiat chiar la cererea lui, tocmai ca să nu iasă, să se întâlnească cu cei care puteau să-l influențeze”, a mărturisit actrița, pentru Kanal D.

Lorans e acum pe drumul cel bun, dar mai are încă multe bătălii de purtat .

„Legea nu te lasă în România să-ți salvezi copilul dacă a trecut de 18 ani. Motiv pentru care mă lupt și în ziua de astăzi și fac parte dintr-o comisie în Parlament, ca să se schimbe legile, să ne putem salva copiii și tinerii, care sunt foarte mulți. Din păcate, sunt peste 1 milion de dependenți în România”, a mai declarat Eugenia Șerban, potrivit Libertatea.

Întrebată de Denise Rifai cum ar trebui să fie schimbată legea astfel încât părinții să-și poată ajuta copiii dependenți de droguri, Eugenia Șerban a sugerat internarea cu forța: „Să putem să-i internăm cu forța dacă este nevoie pentru că ei, sub influența drogurilor, nu mai sunt la capacitate clară ca să poată să decidă pentru ei și cei din jurul lor. Sunt un pericol inclusiv pentru noi și inclusiv pentru ei”.

