Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică

Feli Donose, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are o fiică, Nora Luna, în vârstă de 6 ani. Aceasta nu s-a ferit să își expună relația cu fetița ei în mediul online și dintotdeauna a vorbit despre omulețul care îi face viața mai frumoasă.

Încă de când era însărcinată cu Nora Luna, Feli a lansat melodia „Două inimi”, care a devenit virală și care se bucură și în prezent de succes. Acum, fiica ei se apropie cu pași repezi de vârsta de 7 ani, iar Feli trăiește momente inedite alături de ea. Relația dintre ele este una specială și nu de puține ori a povestit că au un mod de a se înțelege „aparte”.

Cuprins:

Cum a fost prima întâlnire cu Nora Luna pentru Feli

Cum se înțeleg Feli și fiica ei: „Când ne certăm…sare casa în aer”

Feli, despre Nora Luna: „Este, uneori, adultul de care am nevoie”

Cum a fost prima întâlnire cu Nora Luna pentru Feli

Feli a povestit cum a trăit primele momente cu fiica ei. Artista a povestit că lucrurile nu au fost la fel ca în filme, ba din contră. Sigur că bucuria a fost imensă și emoțiile la cote maxime, dar cântăreața nu s-a ferit să spună că durerile de după naștere s-au resimțit. De asemenea, a mai mărturisit că a fost foarte timorată și nu știa ce și cum trebuie să facă.

„Am simțit durerea mea fizică! (râde) Nu a fost ca în filme. Am fost timorată. Nu știam cum să o țin… Mă uitam la mânuțele ei și nu îmi venea să cred că ce țin în brațe am purtat în pântec 9 luni. Mirosea a lapte praf și vanilie gogoșica mea mică. Azi miroase a dulciuri, că mănâncă pe ascuns, și e cea mai frumoasă din lume. Pentru că e a mea! (zâmbește)”,

Cum se înțeleg Feli și fiica ei: „Când ne certăm…sare casa în aer”

Deși au o relație cu totul și cu totul specială, fosta concurentă a emisiunii „Vocea României” a spus că lucrurile se „complică”, atunci când ajung să se certe. Ambele au un caracter puternic și niciuna nu prea lasă de la ea. Totuși, într-un final găsesc o cale de mijloc și se împacă, pentru că niciuna nu poate ține supărarea mult.

„Nora e pe 21 noiembrie născută și, da, e Scorpion, iar eu, Gemeni. Păăăi… uneori suntem și bine! (râde) Vorbind serios, nu ne plictisim niciodată. Când ne iubim și ne jucăm, ne iubim și ne jucăm, când ne certăm… sare casa în aer. Daaar, pentru că ne iubim mult, ne și trece repede. Și eu redevin copil în multe. Este un foarte bun terapeut copilul în viața unei mame. Îi arată fix unde mai are de lucrat. Dar să știi că nu pot să îmi mai văd viața fără ea fix așa cum e. Personalitatea ei și focul, iubirea și intensitatea… Este MAGICĂ! Cel mai mare hit!”, a adăugat artista.

Feli, despre Nora Luna: „Este, uneori, adultul de care am nevoie”

În mai multe interviuri pe care le-a acordat, a povestit cât de „șmecheră” este fiica ei. A spus că are o maturitate ieșită din comun pentru vârsta ei, ba chiar a numit-o, la un moment dat, „bătrână”.

În momentul în care a descris-o, nu a omis să numească și faptul că de multe ori Nora este „adultul” de care ea are nevoie.

„Este un copil inteligent, creativ, un suflet sensibil și intens, o minte isteață, și uneori… adultul de care am nevoie. Nu îmi place că joacă și acest rol, dar dacă așa simte ea… accept. Îți dau un exemplu: empatia ei când mă doare ceva o duce într-o zonă de mamă blândă. Mă întreabă dacă mă doare, mă pupă să treacă, merge la frigider să îmi facă să mănânc. Și îmi face toate combinațiile ciudate și greșite de mâncare, dar eu gust din fiecare, din iubire pentru ea. Cu stomacul… mă descurc după. (râde)”, a mai spus fosta jurată „The 4-Cei 4”.