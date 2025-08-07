B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică

Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică

Elena Boruz
07 aug. 2025, 13:23
Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
Sursa foto: Instagram - @felidonoseofficial

Feli Donose, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, are o fiică, Nora Luna, în vârstă de 6 ani. Aceasta nu s-a ferit să își expună relația cu fetița ei în mediul online și dintotdeauna a vorbit despre omulețul care îi face viața mai frumoasă.

Încă de când era însărcinată cu Nora Luna, Feli a lansat melodia „Două inimi”, care a devenit virală și care se bucură și în prezent de succes. Acum, fiica ei se apropie cu pași repezi de vârsta de 7 ani, iar Feli trăiește momente inedite alături de ea. Relația dintre ele este una specială și nu de puține ori cântăreața a povestit că au un mod de a se înțelege „aparte”.

Cuprins:

  • Cum a fost prima întâlnire cu Nora Luna pentru Feli
  • Cum se înțeleg Feli și fiica ei: „Când ne certăm…sare casa în aer”
  • Feli, despre Nora Luna: „Este, uneori, adultul de care am nevoie”

Cum a fost prima întâlnire cu Nora Luna pentru Feli

Feli a povestit cum a trăit primele momente cu fiica ei. Artista a povestit că lucrurile nu au fost la fel ca în filme, ba din contră. Sigur că bucuria a fost imensă și emoțiile la cote maxime, dar cântăreața nu s-a ferit să spună că durerile de după naștere s-au resimțit. De asemenea, a mai mărturisit că a fost foarte timorată și nu știa ce și cum trebuie să facă.

„Am simțit durerea mea fizică! (râde) Nu a fost ca în filme. Am fost timorată. Nu știam cum să o țin… Mă uitam la mânuțele ei și nu îmi venea să cred că ce țin în brațe am purtat în pântec 9 luni. Mirosea a lapte praf și vanilie gogoșica mea mică. Azi miroase a dulciuri, că mănâncă pe ascuns, și e cea mai frumoasă din lume. Pentru că e a mea! (zâmbește)”, a declarat Feli pentru viva.

Cum se înțeleg Feli și fiica ei: „Când ne certăm…sare casa în aer”

Deși au o relație cu totul și cu totul specială, fosta concurentă a emisiunii „Vocea României” a spus că lucrurile se „complică”, atunci când ajung să se certe. Ambele au un caracter puternic și niciuna nu prea lasă de la ea. Totuși, într-un final găsesc o cale de mijloc și se împacă, pentru că niciuna nu poate ține supărarea mult.

„Nora e pe 21 noiembrie născută și, da, e Scorpion, iar eu, Gemeni. Păăăi… uneori suntem și bine! (râde) Vorbind serios, nu ne plictisim niciodată. Când ne iubim și ne jucăm, ne iubim și ne jucăm, când ne certăm… sare casa în aer. Daaar, pentru că ne iubim mult, ne și trece repede. Și eu redevin copil în multe. Este un foarte bun terapeut copilul în viața unei mame. Îi arată fix unde mai are de lucrat. Dar să știi că nu pot să îmi mai văd viața fără ea fix așa cum e. Personalitatea ei și focul, iubirea și intensitatea… Este MAGICĂ! Cel mai mare hit!”, a adăugat artista.

Feli, despre Nora Luna: „Este, uneori, adultul de care am nevoie”

În mai multe interviuri pe care le-a acordat, cântăreața a povestit cât de „șmecheră” este fiica ei. A spus că are o maturitate ieșită din comun pentru vârsta ei, ba chiar a numit-o, la un moment dat, „bătrână”.

În momentul în care a descris-o, nu a omis să numească și faptul că de multe ori Nora este „adultul” de care ea are nevoie.

„Este un copil inteligent, creativ, un suflet sensibil și intens, o minte isteață, și uneori… adultul de care am nevoie. Nu îmi place că joacă și acest rol, dar dacă așa simte ea… accept. Îți dau un exemplu: empatia ei când mă doare ceva o duce într-o zonă de mamă blândă. Mă întreabă dacă mă doare, mă pupă să treacă, merge la frigider să îmi facă să mănânc. Și îmi face toate combinațiile ciudate și greșite de mâncare, dar eu gust din fiecare, din iubire pentru ea. Cu stomacul… mă descurc după. (râde)”, a mai spus fosta jurată „The 4-Cei 4”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Monden
Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
Monden
Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
Mircea Radu a dezvăluit cum a ajuns să prezinte emisiunea „Din Dragoste”
Monden
Mircea Radu a dezvăluit cum a ajuns să prezinte emisiunea „Din Dragoste”
Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model
Monden
Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model
Ce revelație a avut Theo Rose după ce și-a aflat cifra destinului. „Mă simt importantă”
Monden
Ce revelație a avut Theo Rose după ce și-a aflat cifra destinului. „Mă simt importantă”
Șerban Huidu, pus la zid după ce a ironizat ispitele de la Insula Iubirii. „Fii recunoscător că ești în libertate și stai în banca ta”
Monden
Șerban Huidu, pus la zid după ce a ironizat ispitele de la Insula Iubirii. „Fii recunoscător că ești în libertate și stai în banca ta”
Radu Ștefan Bănică, declarații surprinzătoare: „Am muncit să scap de griji, chiar dacă sunt băiatul lui Bănică” (VIDEO)
Monden
Radu Ștefan Bănică, declarații surprinzătoare: „Am muncit să scap de griji, chiar dacă sunt băiatul lui Bănică” (VIDEO)
Tragedie în lumea serialului The Walking Dead! O actriță de doar 33 de ani s-a stins din viață
Externe
Tragedie în lumea serialului The Walking Dead! O actriță de doar 33 de ani s-a stins din viață
Andreea Marin, mărturisiri de pe patul de spital. Care este motivul pentru care a fost internată
Eveniment
Andreea Marin, mărturisiri de pe patul de spital. Care este motivul pentru care a fost internată
Francesca de la „Insula Iubirii”, relație complicată cu tatăl biologic! Ce dezvăluiri a făcut concurenta
Monden
Francesca de la „Insula Iubirii”, relație complicată cu tatăl biologic! Ce dezvăluiri a făcut concurenta
Ultima oră
13:42 - În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
13:37 - Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
13:00 - Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
12:58 - Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
12:55 - Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
12:25 - Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
12:14 - Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
12:12 - Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
11:56 - Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile
11:36 - Mircea Radu a dezvăluit cum a ajuns să prezinte emisiunea „Din Dragoste”