Fiica lui Andrei Gheorghe a învins depresia. Cine a ajutat-o

Persoana care i-a alinat durerea a fost chiar iubitul ei alături de care a sărbătorit un an de relație.

Katarina a declarat în cadrul interviului că depresia nu poate fi ocolită uneori iar când apare este important să renunți la situațiile care te mențin în starea negativă.

„Cred că toată lumea a avut momente cu depresia, e o chestie reală cu care ne confruntăm cu toții. Mama spunea mereu > asta facem, trecem prin ea și o asumăm ca pe o parte din noi. Iubitul meu, foarte mult, (n.r a ajutat-o), am întâlnit cea mai drăguță persoană, tocmai am făcut un an împreună (…) Chiar mi-a dat foarte multă viață și mi-a aprins focul iar”, a mărturisit fiica lui Andrei Gheorghe, pentru Antena Stars.

Katarina Dyer este fiica Petruței, a doua soție a lui Andrei Gheorghe; blondina a spus, pentru postul amintit, că pentru a merge mai departe a eliminat situațiile care îi alimentau nefericirea și astfel a reușit să zâmbească din nou:”De la o vreme m-am distanțat de foarte multe chestii negative din viața mea, care mă țineau ancorată”, a declarat ea pentru Antena Stars.