Fiica lui Codin Maticiuc joacă în primul ei lungmetraj: „Totul e fost perfect. Ea e perfectă”

Actorul Codin Maticiuc se declară fericit și surprins să vadă că fiica sa, Smaranda, în vârstă de 4 ani, joacă deja în primul său lungmetraj. Acesta a făcut primele declarații cu privire la talentul neașteptat al micuței și recunoaște că a fost uimit de abilitățile ei în fața camerei, potrivit .

Codin Maticiuc, încântat să-și vadă fiica în primul său lungmetraj

a dezvăluit că a luat-o pe Smaranda, fiica sa de doar 4 ani, pe platourile de filmare, pentru a-i arăta ce presupune meseria de actor. Micuța a fost extrem de receptivă și chiar a avut câteva mici scene alături de tatăl ei.

El povestește că a dus-o și pe platoul de filmare al serialului „Clanul”, unde a prezentat-o echipei și a ajutat-o să înțeleagă procesul. De asemenea, fiica actorului a jucat și în primul ei film cu Gașca Zurli, iar se declară mândru de realizările ei în domeniul cinematografiei.

„I-am pus mici scene cu mine și fragmente din >, din >. Adică am luat-o așa ca să-i mai explic. Dar a fost pe set la > de două ori până acum. În zilele în care am fost un pic mai liber, în care am mai puține vorbe, a venit cu mine. A venit cu soția și eu i-am arătat pe acolo, i-am prezentat echipa, la machiaj, la rulote, să vadă, să înțeleagă. Anul acesta a jucat și ea în primul ei film. Gașca Zurli face un film și a fost în filmul lor. Totul e fost perfect. Ea e perfectă. Deci a jucat și ea în primul ei film. Fratele ei joacă în > și 2 acum, așa că și ea joacă în Gașca Zurli, așa că e nebunie cu noi”, a spus Codin Maticiuc pentru .

Implicarea în serialul „Clanul” și planurile de viitor

Aflat la al treilea sezon din serialul „Clanul”, Codin Maticiuc promite mai multe surprize pentru telespectatori. Actorul menționează că serialul este despre el și partenerul său, Iulică, iar acest fapt îl încântă enorm. El adaugă, cu umor, că au putut să-și numească „Clanul” și „Peliclanulică”, pentru că, în esență, sunt un „clan de doi”.

„Lumea trebuie să înțeleagă că în ”Clanul” este vorba despre Pelicanu și Iulică. Tot timpul a fost. Dar nu au știut ei, o ardeau cu Tătuțu, cu gaborii. Nu. ”Clanul” este despre Pelicanu și Iulică, noi suntem adevăratul Clanul. Iulică este adjunctul, normal. Bine este un clan de doi nu e mare lucru. Dar, atenție, eu din când în când îi mai zic că am putea să ne numim și Peliclanulică”, a povestit Codin pentru sursa citată.