Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control". Cum s-a declanșat afecțiunea

Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea

Traian Avarvarei
08 dec. 2025, 16:54
Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
Oana Roman și fiica sa, Isabela. Sursa foto: Oana Roman / Facebook
Cuprins
  1. Cum s-au declanșat problemele de sănătate ale Isabelei
  2. Ce a spus Oana Roman despre cadoul lui Moș Nicolae pentru fiica sa

Oana Roman a povestit că fiica sa, Isabela, are probleme de sănătate din cauza stresului emoțional și trebuie să înceapă un tratament. În paralel, ea urmează deja un plan alimentar strict.

Cum s-au declanșat problemele de sănătate ale Isabelei

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a susținut Oana Roman, la Antena Stars, potrivit Libertatea.

Ce a spus Oana Roman despre cadoul lui Moș Nicolae pentru fiica sa

Totuși, Oana Roman rămâne încrezătoare și a mărturisit că Isabela a fost extrem de încântată de cadoul primit de Moș Nicolae: „A primit un calendar advent, pentru că își dorea foarte tare să primească un calendar advent. A fost foarte încântată și normal mandarine și niște dulciuri fără zahăr, ca acum ea este într-un proces, într-un tratament pe care îl face (…) A fost foarte frumos oricum”.

