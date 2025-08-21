Chef Florin Dumitrescu a mărturisit că are tot felul de instrumente muzicale prin casă și ar vrea să învețe să cânte la ele, căci e un meloman, dar efectiv nu are timp. Pentru el, muzica e o adevărată terapie, dându-i mereu o stare de (și mai) bine.

Ce a spus Florin Dumitrescu despre cântatul ca terapie

De unde are Florin Dumitrescu atâtea instrumente muzicale

„Asta cu cântatul nu știu dacă e neapărat un talent, că nu o fac atât de bine. Îmi place muzica, da, sunt meloman. Și atunci, de fiecare dată când apuc, mă ajută foarte mult să-mi modifice starea. De la rău la bine, de la bine la mai bine. Și atunci folosesc treaba asta cu muzica, mai mult să-mi schimb starea într-o stare de bine. Că mai fredonez și eu, e bonus. Dar nu, încerc, tot încerc. Nu se lipește niciun instrument de mine. Nu am timp de studiu. Nu-mi stă capul atât de mult timp la studiu. (…)

Studiez baterie, chitară și pian. Și am și un saxofon. Deci aș putea să mă duc în patru căi diferite. Dar nu se leagă că nu am timp. Mi-ar trebui o jumătate de oră liberă, efectiv, cu creierul doar acolo și nu am asta. Și atunci rămân cu ele prin casă”, a spus chef Florin Dumitrescu, pentru

Întrebat de când a început să investească în pasiunea sa pentru cântat, Dumitrescu a răspuns: „Pentru mine n-am investit. Pianul electric l-am cumpărat pentru , pentru că aveau nevoie să studieze pentru școală. Și automat m-am jucat și eu un pic pe el. Saxofonul l-am luat de la taică-miu, că taică-miu îl cumpărase la un moment dat. Tobele le-am primit cadou. Chitara am împrumutat-o de la cineva. Adică nu am dat bani pentru mine pe astea. Deloc. Poate nu ați observat, dar se pare că eu sunt ăla zgârcit din toată . Eu sunt ăla zgârcit. Dar e OK”.