Florin Răduţă, câștigătorul „X Factor 2015”, diagnosticat cu tumoră la stomac: „Vreau să fiu bine, vreau să trăiesc”

Florin Răduţă, câştigătorul „X Factor 2015” trece prin clipe grele. Solistul se confruntă de şapte luni de zile cu probleme grave de sănătate. El a fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar joi urmează să facă o biopsie la Spitalul Fundeni din Capitală.

Artistul a făcut anunţul pe reţelele de socializare.

“În ultima lună și jumătate am evitat orice fel de întrebare legată de sănătatea mea, pentru că nu m-am simțit capabil să vorbesc despre asta. Am făcut mai multe investigații la stomac și vestea, care a căzut ca din cer pentru mine și pentru ai mei, a fost că mi-au găsit o tumoare / un polip din care trebuie luată biopsie, ca să vadă dacă este canceros.

Joi dimineață, urmează să fiu internat la Fundeni, ca să poată fi prelevată biopsia și să vadă ce se întâmplă. Sunt stresat, pentru că ultima dată când am încercat endoscopia nu a fost bine, iar de data asta fac cu anestezie generală. Sper să decurgă bine”, a mărturisit solistul, îngrijorat, pe pagina sa de Facebook.

„Ceea ce nu am spus și mi-a arătat că trebuie să fac ceva neapărat a fost că, după acel șoc anafilactic, din luna mai, pe care l-am făcut din cauza ultimului tratament de stomac, am suferit două preinfarcturi în aceeași zi (de aceea nu mai vedeam, nu mai puteam să respir ), după care am reușit cu greu să mă pun pe picioare din luna mai.

Nu cunosc motivul pentru care se întâmplă toate astea, deși sunt atât de obosit, extenuat…dar știu că Dumnezeu este lângă mine!Vreau să fac tot ce este necesar ca să se termine cu bine, indiferent de ce îmi va aduce Dumnezeu în cale. S-au făcut 7 luni în care nu reușesc să mănânc cum trebuie, să dorm cum trebuie, să ma bucur de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Fără să am o zi fără stres, dureri, arsuri sau probleme. Tot ce îmi zic este că nu mai contează nimic, vreau să fiu bine și să trăiesc!”, a adăugat cântărețul.