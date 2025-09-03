B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)

Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 17:19
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Florin Salam. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Florin Salam a fost oprit de polițiști chiar când era live pe TikTok. Confuz la început, manelistul și-a revenit rapid și a făcut mai multe glume, în timp ce continua să răspundă la comentarii.

Cuprins

  • Cum a reacționat Florin Salam când a fost oprit de polițiști
  • Ce probleme cu legea a mai avut Florin Salam

Cum a reacționat Florin Salam când a fost oprit de polițiști

Oprit de poliție, Florin Salam a continuat live-ul pe TikTok și discuția cu urmăritorii.

„Ca-n America ne-a oprit, să moară mama! Vrea să vadă dacă suntem mafioți‟, a spus el pe live.

Câteva minute mai târziu, pare că polițiștii l-au invitat la secție, căci Salam a răspuns cu încă o ironie: „Ce vrea? Să mergem la Petrom? Ne dă un suc?”.

„Cine o fi trimis după noi? Barem n-avem și noi pistoale la noi”, a spus manelistul apoi, potrivit SpyNews.

@avram_regele1 2:28 @FlorinSalamMusicOfficial #florinsalam #live #foryoupage❤️❤️ #pentrutine #politia ♬ sunet original – avram_regele1

Ce probleme cu legea a mai avut Florin Salam

Amintim că Salam a ajuns în vizorul autorităților deoarece a încasat avans pe cântări pe care nu le-a mai onorat. El a și fost reținut 24 de ore într-un astfel de caz.

La nunta fiicei mai mici a lui Adi Minune, Salam chiar era să fie luat la bătaie de unul dintre păgubiți, care venise și el la petrecere.

Florin Salam a admis că nu a putut merge la mai multe cântări pentru că s-a luptat cu dependența de droguri. Recent a declarat că e din nou sănătos, are agenda încărcată și-și onorează angajamentele.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Monden
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Monden
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Monden
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Monden
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația cu Mirela Zeța: „A fost superb şi am avut multe de învățat de la ea”. De ce s-au despărțit
Monden
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația cu Mirela Zeța: „A fost superb şi am avut multe de învățat de la ea”. De ce s-au despărțit
Marian Grozavu, prin ochii ispitelor de la „Insula Iubirii”: „Și-a arătat adevărata față”. Cum a fost concurentul caracterizat
Monden
Marian Grozavu, prin ochii ispitelor de la „Insula Iubirii”: „Și-a arătat adevărata față”. Cum a fost concurentul caracterizat
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dezvăluiri de la „Asia Express”: „Face foarte urât la nervi, chiar o să o vadă și telespectatorii”
Monden
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dezvăluiri de la „Asia Express”: „Face foarte urât la nervi, chiar o să o vadă și telespectatorii”
Totul a ieșit la iveală! Concurentul de la Insula Iubirii care s-a cuplat cu ispita, după ce emisiunea s-a încheiat (FOTO)
Monden
Totul a ieșit la iveală! Concurentul de la Insula Iubirii care s-a cuplat cu ispita, după ce emisiunea s-a încheiat (FOTO)
Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”
Monden
Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”
Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”
Monden
Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”
Ultima oră
18:41 - Bolojan a anunțat ce economii se vor face prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică. De ce crede că disponibilizările se pot face corect
18:33 - George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
18:32 - Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile
18:30 - Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară
18:16 - Instant de apă electric: soluția rapidă și eficientă pentru locuința ta
18:07 - Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
18:03 - Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
17:48 - România investește 3 miliarde de euro în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul va mai funcționa încă 30 de ani și va asigura energie pentru un milion de locuințe
17:46 - Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
17:43 - Motivul pentru care Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: “Nu au dreptul să facă așa ceva!”