Florin Salam a fost oprit de polițiști chiar când era live pe TikTok. Confuz la început, manelistul și-a revenit rapid și a făcut mai multe glume, în timp ce continua să răspundă la comentarii.

Cum a reacționat Florin Salam când a fost oprit de polițiști

Ce probleme cu legea a mai avut Florin Salam

Oprit de poliție, Florin Salam a continuat live-ul pe TikTok și discuția cu urmăritorii.

„Ca-n America ne-a oprit, să moară mama! Vrea să vadă dacă suntem mafioți‟, a spus el pe live.

Câteva minute mai târziu, pare că polițiștii l-au invitat la secție, căci Salam a răspuns cu încă o ironie: „Ce vrea? Să mergem la Petrom? Ne dă un suc?”.

„Cine o fi trimis după noi? Barem n-avem și noi pistoale la noi”, a spus manelistul apoi, potrivit

2:28 @FlorinSalamMusicOfficial

Ce probleme cu legea a mai avut Florin Salam

Amintim că Salam a ajuns în vizorul autorităților deoarece a încasat avans pe cântări pe care nu le-a mai onorat. El 24 de ore într-un astfel de caz.

La nunta fiicei mai mici a lui Adi Minune, Salam chiar de unul dintre păgubiți, care venise și el la petrecere.

Florin Salam a admis că nu a putut merge la mai multe cântări pentru că s-a luptat cu . Recent a declarat că e din nou sănătos, are agenda încărcată și-și onorează angajamentele.