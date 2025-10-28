B1 Inregistrari!
Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir

Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 10:17
Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe fostul președinte al LPF
  2. Cum își gestionează Mitică Dragomir averea

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, se apropie de vârsta de 80 de ani, dar continuă să uimească prin energie. Deși anii au trecut, el rămâne într-o formă fizică excelentă. În cadrul unei emisiuni, acesta a vorbit deschis despre obiceiurile care îl mențin tânăr și plin de viață. El susține că secretul longevității sale stă în disciplină, somn suficient și câteva plăceri mici, dar constante.

Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe fostul președinte al LPF

La 79 de ani, Dumitru Dragomir continuă să surprindă prin energia și pofta lui de viață. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că secretul stării sale este simplu, dar respectat cu sfințenie. În fiecare zi, își face timp pentru două ore de somn după-amiaza, un ritual pe care nu îl încalcă niciodată. Tot la fel de important pentru el este păhărelul de pălincă, pe care îl consideră un adevărat medicament.

„Toți doctorii spun să nu te atingi de băutură. Eu mă ating de băutură de 40 de ani, acum iau ca medicament acele 50 de grame și somnul de după-masă. Pe primul loc în lume, ca să fii sănătos și longeviv, este somnul. Să dormi măcar o jumătate de oră după-amiaza. Eu spun că îți prelungește viața, mai am puțin și fac 80 de ani”, a declarat acesta, notează fanatik.ro.

Cum își gestionează Mitică Dragomir averea

Mitică Dragomir a declarat că averea sa nu depășește 100 de milioane de euro, în ciuda aparențelor. Fostul președinte al LPF susține că duce o viață simplă și echilibrată, fără risipă sau excese. El afirmă că trăiește exclusiv din pensie și nu își retrage bani din firmele pe care le deține.

Deși glumește spunând că „dacă nu i s-au furat banii”, tot are suficiente resurse, preferă să rămână modest. „Eu trăiesc din pensie, jur că trăiesc din pensie! Nu iau nici bani de concedii din societățile mele, nici nimic. Eu sunt la fel de modest în trai ca Nicușor Dan”, a mai precizat acesta.

