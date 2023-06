Fuego și-a sărbătorit onomastica, de Sfinții Petru și Pavel. Ce mesaj le-a transmis fanilor: „Numele sunt un soi de ștampilă...”

Astăzi este ziua numelui lui Fuego (46 de ani), cunoscut și ca Paul Ciprian Surugiu conform buletinului său. Chiar dacă el însuși a declarat că nu este un fan al zilelor onomastice, totuși își sărbătorește astăzi ziua numelui.

Fuego, sărbătorit de Sfinții Petru și Pavel

„Eu mi-s Paul, iar azi, , e și ziua mea de nume! Recunosc că doar de vreo câțiva ani celebrez această alăturare, aflând mai târziu că Paul vine de la Pavel! Eu nu sunt fanul zilelor onomastice, dar mă bucur când primesc urări și vă mulțumesc tuturor celor care azi vă veți gândi puțin și la mine! Cele două nume ale mele, Paul și Ciprian, sunt frumoase prin însemnătatea lor și cred că nu au fost alese întâmplator, la fel cum consider că așa e în cazul tuturor! Numele sunt un soi de ștampilă și ajungem, fie că ne plac sau nu, să ne identificăm cu ele! Eu vă iubesc și vă aștept duminică, de la ora 15.00, la TVR 2, să sărbătorim împreună, cu muzică bună!”, este mesajul pe care Fuego l-a transmis către toți cei care îl iubesc.

Recent, la Chișinău, artistul artistică. El și-a exprimat o recunoștință profundă pentru drumul parcurs și consideră că succesul său se datorează muncii și angajamentului său. Fuego crede cu tărie că fără diligenta și perseverența de care a dat dovadă pe parcursul anilor, nu ar fi atins statutul actual și nu ar fi devenit ceea ce este astăzi, scrie .

30 de ani în lumina reflectoarelor

„De mic copil nu am avut trac în fața reflectoarelor! Sunt în largul meu, deși am emoții, iar cu timpul, în cei 30 de ani de când fac asta, m-am obișnuit și deja simt lipsa atunci când am pauze mai lungi, pentru că iubesc ce fac! Pentru mine arta e sens, orice latură ar avea ea. În fața camerelor, deși emoționat, sunt ca peștele în apă, sunt relaxat și mi-e drag să fac această profesie, știind că nu o fac doar pentru mine neapărat, ci și pentru oameni, pentru cei care apreciază și iubesc ce fac, cărora mă adresez. 30 de ani înseamnă multe lupte duse, războaie câștigate sau pierdute. Secrete ale acestei longevității nu am. Am trudit cu sânge pentru tot ce sunt, am fost temeinic, am ascultat, am fost și sunt implicat, serios, punctual, rațional, am învățat din greșelile tinereții, făcute fără cap, am respectat publicul și acesta de pe urmă m-a adus unde sunt. Vă iubesc!”, a mai adăugat îndrăgitul artist.