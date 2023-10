Gabriela Cristea a vorbit despre cele mai mari regrete ale sale: „Am regrete vis a vis de mine, ca femeie...”

Gabriela Cristea, celebra prezentatoare de televiziune, a vorbit deschis despre regretele sale și experiențele din viața sa într-un podcast cu Ilincă Vandici. Ea a mărturisit că unul dintre cele mai mari regrete ale sale este faptul că nu s-a apreciat mai mult în relațiile cu bărbații din viața ei, ceea ce a avut un impact negativ asupra relațiilor sale anterioare. Cu toate acestea, Gabriela a subliniat că relația cu Tavi Clonda a fost cea mai deschisă și cinstită din viața ei, potrivit . Vezi această postare pe Instagram „Ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine”

Ca oricare altă persoană, poartă cu ea regrete și temeri, dar nu ezită să le împărtășească în mod public, oferind astfel un semnal pentru cei care o urmăresc pe rețelele sociale și nu numai.

În cadrul podcastului Ilincăi Vandici, celebra prezentatoare a avut o discuție extrem de sinceră, exprimând că relația cu partenerul său de viață este cea mai cinstită din întreaga sa viață.

„Am regrete vis a vis de mine, ca femeie, pentru că ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine. Nu am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. Probabil că de aceea nici nu am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut pentru că nu am știut să mă apreciez pe mine.

Relația cu Tavi a fost cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Am avut și o discuție atunci, cu Tavi, și i-am spus: Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă. Am avut noroc cu el. Tavi e mai tânăr cu aproape 5 ani față de mine, dar nu am simțit niciodată”, a mărturisit Gabriela Cristea în podcastul Ilincăi Vandici.

Gabriela Cristea crede că nu trebuie să vorbești niciodată urât despre fostul partener

Având în vedere experiențele mai puțin plăcute prin care a trecut, în ciuda expunerii constante în lumina reflectoarelor, Gabriela Cristea a subliniat un aspect pe care mulți oameni ar trebui să-l ia în considerare. Astfel, vedetă TV a sugerat că nu trebuie să vorbești niciodată urât despre fostul partener sau parteneră. „Te iubești cu femeia aia, ai intimitate cu ea, și după aia tu te apuci să o faci albie de porci? Păi iartă-mă că îți spun, dar tu te faci albie de porci pe tine”, a spus Gabriela Cristea.