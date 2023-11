Gabriela Cristea, accident neașteptat la ea acasă: „N-am reușit să mă ridic minute bune de acolo” / Ce i s-a întâmplat vedetei

Vedeta Antena Stars, a trecut printr-un moment dificil azi-dimineață, când își ducea fiica la școală. Prezentatoarea TV și-a luxat piciorul, însă intervenția rapidă a soțului, Tavi Clonda, a evitat consecințe grave, relatează .

Gabriela Cristea și-a șuxat piciorul

Gabriela Cristea se pregătea să-și ducă fiica la școală în mod obișnuit, dar totul a luat o întorsătură neașteptată. Aflată în garaj, unde era mașina familiei, vedeta a călcat strâmb și și-a luxat piciorul. Durerea resimțită a stârnit panică în mintea prezentatoarei de la Antena Stars, care a crezut că s-a întâmplat ceva mult mai grav.

Micuța Victoria, conștientă de gravitatea situației, a fugit rapid la tatăl ei, , care intervenit imediat. Durerea a fost atât de puternică încât Gabriela Cristea a rămas minute bune pe podea, însă acum stă cu piciorul în sus pe pernă și cu multă gheață, în speranța că nu va fi nevoită să meargă la spital.

„Pur și simplu astăzi sunt țintuită la pat”

Într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, a împărtășit experiența ei neplăcută, recunoscând că momentul a fost de plâns, chiar dacă acum pare de râs. A subliniat că astfel de accidente casnice pot avea consecințe grave și este recunoscătoare că situația nu a fost mai rea.

„Să nu credeți că am făcut un obicei din a mă filma în pat, ci pur și simplu astăzi sunt țintuită la pat. Am pățit un accident. Sunt cu piciorul sus pe pernă și în pachet este gheață pentru că astăzi când voiam să o duc pe Victoria la școală, când am intrat în garaj, am călcat strâmb și am luat o trântă cum nu vreți să știți. Era să dau și cu capul de ceva, bine că nu s-a întâmplat așa. A făcut „cranc!”. Acum e de râs, dar la momentul respectiv era de plâns, credeți-mă. Asta este, mi-am luxat piciorul. (…)

N-am reușit să mă ridic minute bune de acolo. Așa durere și așa situație… Accidentele casnice sunt responsabile pentru multe situații foarte grave și chiar pentru deces. Slavă Domnului că nu a fost cazul. Într-adevăr, cele mai frecvente accidente se întâmplă acasă. Eu doar am făcut un pas, am pășit și s-a întâmplat neprevăzutul”, le-a povestit fanilor pe rețelele de socializare.